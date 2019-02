Digi24 VIDEO. Imagini post-apocaliptice n Rusia. A nins cu zăpadă neagră: explicația fenomenului Locuitorii unei regiuni din Siberia au postat pe YouTube imagini de-a dreptul &"post-apocaliptice&". Mașini, parcuri și zone de joaca pentru copii au fost acoperite de zapada neagra toxica.

În unul dintre video-urile postate online, filmat în Kiselyovsk, un oraș din regiunea Kuzbass, poate fi vazuta o femeie care conduce pe lânga mormane de zapada neagra. Aceeași zapada acopera zone de joaca pentru copii și gradini de bloc. Presa din Rusia a descris aceste scene drept &"post-apocaliptice&".

