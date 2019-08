Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarii Formulei 1 au anunțat in aceasta saptamana ca au ajuns la un acord final pentru prelungirea contractului prin care Mexic gazduiește curse in Marele Circ. Vechiul acord urma sa expire la sfarșitul acestui an, iar cursa era in pericol dupa ce autoritațile locale au refuzat sa susțina financiar…

- Germania returneaza Italiei un tablou furat din Florența, in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial Potrivit autoritatilor italiene "Vase of Flowers" (Vaza cu flori), opera a pictorului olandez Jan van Huysum (1682-1749), a fost furat in 1944 de trupele naziste de ocupatie." 'Vase…

- Pompierii care incercau sa stinga un incendiu ce a cuprins o suprafata de 100 de hectare de teren la nord de orasul german Cottbus au fost nevoiti sa recurga la aviatie din cauza prezentei munitiilor pe locul unde s-a aflat odata o fosta baza militara. Politia federala a confirmat ca desfasoara alte…

- Doua bombe datand din Al Doilea Razboi Mondial au fost descoperite luni intr-o zona industriala din orasul Giessen, landul Hesse, dintre care una trebuia detonata in timpul noptii, ceea ce a dus la evacuarea temporara a circa 2.

- Clasa politica germana face bloc duminica in jurul candidatului centrului-dreapta, pentru a impiedica Alternativa pentru Germania (AfD) extrema dreapta) sa obtina o prima victorie de amploare la Primaria din Gorlitz - “Hollywood”-ul german din Saxonia.

- Cea de-a șaptea ediție a Saptamanii Haferland, cel mai mare eveniment local care are ca scop revitalizarea zonei sasești din Transilvania, va avea loc in perioada 25-29 iulie 2019. Ediția din acest an este dedicata comunitații, formate atat din locuitorii de odinioara ai satelor sasești, intorși acasa,…

- Octavian Ursu a parasit Romania in 1990 și s-a angajat la Filarmonica din Gorlitz. Mai tarziu a intrat in Uniunea Creștin-Democrata, ulterior in legislativul din Saxonia, iar acum lupta pentru primaria orașului Gorlitz,

- Un proiect de lege in acest sens adoptat miercuri constituie un prim pas concret spre abandonarea carbunelui, proiect colosal menit sa accelereze reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, proces care se desfasoara deocamdata intr-un ritm mult prea lent. 'Pentru prima data dupa Al Doilea Razboi…