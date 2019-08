Stiri pe aceeasi tema

- Se spune ca prostul isi da drumul la nervi, iar cel intelept ii tine sub control. Ce sa spun, eu ma incadrez si la una si la alta… Sunt calm de felul meu, dar… pot fi așa mereu??? Si chiar imi spun multi, nu tine in tine ca este mai rau, mai bine sa eliberezi […]

- Eugen Neagoe, tehnicianul de la Dinamo, a leșinat duminica, in timpul meciului cu Craiova, dupa ce a facut un stop cardio-respirator prin tahicardie ventriculara pe fond de tabagism, motiv pentru care acum e decis sa ia o pauza.

- Dinamo a pierdut meciul cu CS Universitatea Craiova, scor 0-2. Eugen Neagoe (51 de ani) a avut nevoie de intervenția urgenta a medicilor in minutul 25. Starea lui Neagoe este stabila in acest moment, antrenorul e conștient și cooperant, a depașit faza critica. Va fi supus unei coronarografii și sunt…

- "Nu, niciodata nu am jucat un meci mai bun de atat. Serena m-a invins de fiecare data, am lucrat mult ca sa o inving. A fost o onoare sa joc in fata lojei regale. Am intrat pe teren si am dat tot ce am putut. Este ceva special, nu voi uita niciodata. A fost visul mamei mele sa joc finala la Wimbledon,…

- Da draga, cum sa nu, asa facem! Vanzatoarea de la taraba vorbea la telefon si in acelasi timp punea cartofi, alegandu-i pe cei mai mici. Il privesc pe cumparator, un tip in privirile caruia s-a aprins repede furia, sigur se lasa cu scandal, imi zic. Ma deranjeaza si pe mine faza. Sa intervin eu? Lasa,…

- In urma cu cateva zile, Marcel Lepa, criminalul care l-a ucis pe polițistul Cristian Amariei, aflat in misiune, și-a pus capat zilelor in inchisoare. Inainte de a muri, insa, le-a spus polițiștilor ceva care i-a surprins pana și pe ei.

- O fetița de 11 ani a ajuns acasa și i-a gasit pe mama ei și pe iubitul acesteia morți. Se pare ca cei doi s-au sinucis. Fata a devenit isterica cand le-a vazut trupurile neinsuflețite in...

- Robert Long, zis si 'Bobby', in varsta de 65 de ani, a primit injectia letala in inchisoarea statului Florida, la Rainford, a spus purtatorul de cuvant al serviciilor penitenciare din acest stat din sud-estul SUA, precizand ca executia s-a derulat 'fara incidente'. El a fost condamnat la pedeapsa…