Stiri pe aceeasi tema

- Sarut cu final tragic pentru un cuplu din Peru. Doi indragostiti au murit dupa ce au cazut de pe un pod. Tragedia a fost suprinsa de o camera de supraveghere. Din imagini se vede cum cei doi se saruta pe marginea unui pod.

- Marcel Toader, 56 de ani, a murit sambata dupa ce a suferit un infarct. Fostul rugbyst se afla la Periș, la masa, impreuna cu mai mulți prieteni, iar unui dintre ei, solistul Johnny Sandulescu, a vorbit despre acesta. „Doamne, este groaznic ce s-a intamplat! Venisem la Periș, acasa, și stateam pe terasa…

- Incident tragic intr-un parc de distractii din orasul Ahmedabad, India. Doi oameni au murit, iar 27 au fost raniti dupa ce instalatia in care se aflau s-a rupt in doua si s-a prabusit. Momentul a fost surprins un martor.

- O femeie in varsta de 38 de ani, din Aiud, a murit la Spitalul Județean de Urgențe Alba Iulia, dupa ce a cazut de pe scara care ducea in podul blocului in care locuia. Accidentul tragic s-a produs in urma cu doua zile, aceasta intrand in coma in urma loviturilor la cap. Polițiștii au fost […] Citește…

- Cei doi tineri au murit dupa ce au cazut intr-o gura de canalizare dintr-o localitate din raionul Ungheni, Republica Moldova. Ei se aflau intr-un local, iar la un moment dat fata a iesit afara. Din neatentie, aceasta a cazut intr-o gura de canalizare cu apa cu o adancime de 5 metri. Ea a strigat dupa…

- Caz tragic in localitatea Magdacesti, raionul Criuleni. Un copil de numai noua ani a murit dupa ce peste el a cazut o bucata de bloc din beton, dintr-un gard, peste care minorul a vrut sa sara, pentru a recupera o minge cu care se juca. Incidentul a avut loc aseara in jurul orei 17.

- Sfarsit tragic pentru un biciclist de 48 de ani din Lipova, judetul Bacau.Momentul a fost surprins de o camera de supraveghere. Omul mergea cu bicicleta prin sat si intr-un moment de neatentie a intrat intr-un consatean care mergea pe marginea drumului.Citește și: Vizita Papei,…