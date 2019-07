Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul precedent indica 21 de morti. Un zid din apropierea unei mahalale s-a prabusit in plina noapte, marti, in jurul orei locale 2:00 (20:30 GMT, luni), peste mai multe case saracacioase, provocand totodata zeci de raniti. In pofida ploii torentiale, echipele de salvare au depus eforturi pentru…

- Zidul s-a prabusit in plina noapte, marti, in jurul orei locale 02:00 (20:30 GMT, luni), a declarat pentru AFP, Tanaji Kamble, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta din Mumbai. Mumbai, al doilea oras ca marime de pe coasta de vest a Indiei, ce are aproximativ 20 de milioane de locuitori,…

- Zidul s-a prabusit in plina noapte, marti, in jurul orei locale 02:00 (20:30 GMT, luni), a declarat pentru AFP, Tanaji Kamble, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta din Mumbai. Mumbai, al doilea oras ca marime de pe coasta de vest a Indiei, ce are aproximativ 20 de milioane de locuitori,…

- Autoritațile feroviare indiene au anunțat, marți, ca patru pasageri ai unui tren au murit din cauza caldurii extreme in nordul Indiei, acolo unde temperaturile ating cu regularitate valori cuprinse intre 45 si 50 de grade Celsius, potrivit AFP. Cei patru pasageri s-au imbarcat luni dupa-amiaza la Agra,…

- India a emis luni o alerta de canicula severa pentru regiunile sale nordice si centrale, in urma unor conditii extreme similare cu cele inregistrate duminica, informeaza Reuters. Dintre cele mai calduroase 15 puncte de pe Terra monitorizate in ultimele 24 de ore, opt se afla in India, iar celelalte…

- Ancheta privind accidentul aviatic care a avut loc ieri in județul Buzau continua astazi, pe lumina, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Ploiești. Trupurile neinsuflețite ale celor doua victime au fost coborate in timpul nopții, in urma unei operațiuni dificile.…

- Autoritatile din Buzau au intrat in alerta dupa ce un localnic din Nehoiu a sunat la 112 si a anuntat ca intr-o zona greu accesibila a gasit bucati dintr-un avion ce pare a fi de mici dimensiuni, transmite corespondentul...

- Atacurile au avut ca tinta trei biserici, pline cu ocazia slujbei de Paste si trei hoteluri de lux din capitala Colombo. ISIS a informat ca a vizat „cetateni ai aliantei de militanti (coalitia anti-ISIS coordonata de SUA) si crestinii din Sri Lanka”, prin agentia sa Amaq. Nu a oferit…