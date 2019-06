Stiri pe aceeasi tema

- Reacția lui Dacian Cioloș vine in contextul in care acesta a spus ca Alianța e pregatita sa iși asume guvernarea, iar Dan Barna ca USR ar susține doar parlamentar o guvernare. „Nu exista. Nu au cum sa existe neințelegeri pentru ca discutam zilnic despre ceea ce facem. Eu am spus de multe ori…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat al Aliantei 2020 in alegerile europarlamentare, a declarat, la Alba Iulia, ca partidul pe care il conduce va adera la noua familie politica ce se va constitui in jurul formatiunii franceze ”En Marche” in Parlamentul European, cu care este in negocieri avansate.…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat al Aliantei 2020 in alegerile europarlamentare, a declarat, la Alba Iulia, ca partidul pe care il conduce va adera la noua familie politica ce se va constitui in jurul formatiunii franceze ”En Marche” in Parlamentul European.

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a solicitat, vineri, conducerii PNL sa verifice daca tinerii din Cluj care au impartit pliante "mincinoase" in numele Aliantei 2020 USR PLUS ar fi membri ai partidului. "Exista suspiciuni ca doi membri din conducerea Tineretului Liberal din Cluj au impartit…

- Alianta 2020 USR PLUS afirma, ironic, dupa ce Liviu Dragnea a sustinut ca Guvernul PSD a absorbit mai multe fonduri UE decat Guvernul Ciolos, ca acesta minte de-a inghetat Belina si ca, de fapt, coalitia PSD-ALDE a atras cu 22% mai putine fonduri europene de coeziune decat Guvernul Ciolos in 12 luni.…

- Ziua, scandalul și demisia in Alianța USR - PLUS! Dupa ce marți, unul dintre candidații pentru europarlamentare, Valeriu Nicolae, și-a anunțat demisia, dupa un scandal uriaș, o alta demisie și un alt scandal cuprinde alianța care vrea sa salveze Romania.Oana Popescu, fost secretar de stat…

- In prezentarea listei de candidati ai La Republique en Marche (LREM), Macron si-a surprins adversarii punandu-l pe pozitia a doua pe aceasta lista pe Pascal Canfin, un vechi membru al partidului Verde.Este un semnal ca presedintele francez doreste sa obtina capital politic de pe urma afirmarii…

