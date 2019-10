Stiri pe aceeasi tema

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, miercuri, la Timisoara, ca are informatii cum ca mai multi semnatari ai motiunii de cenzura depusa de Opozitie la adresa Guvernului, au plecat din tara pentru a nu participa la votarea motiunii.Liderul UDMR, Kelemen Hunor a declarat, la Timisoara, in…

- Motiunea de cenzura, initiata de Opozitie la adresa Guvernului Dancila, a fost depusa marti in Parlament.Motiunea, intitulata "Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis de urgenta!", are 237 de semnaturi de la parlamentari PNL, USR, PMP, PRO Romania, ALDE, UDMR, minoritati…

- Premierul Viorica Dancila se afla la ora transmiterii acestei știri in Parlament, unde are o ședința cu mai mulți miniștrii. Discuțiile vizeaza candidatul Romaniei la funcția de comisar european dupa respingerea Rovanei Plumb, dar și moțiunea de cenzura care urmeaza sa fie depusa de PNL, conform…

- 'Trebuie sa subliniem faptul ca cei care au semnat aceasta motiune de cenzura - sunt 237 de parlamentari - au facut un angajament scris, practic. Un angajament pe care si l-au asumat in fata cetatenilor Romaniei, nu in fata noastra, a celor de la PNL. Sa speram ca nu isi vor schimba opinia, astfel…

- Ludovic Orban a anuntat din nou ca s-au adunat 237 de semnaturi pentru sustinerea motiunii de cenzura si ca mai sunt discutii cu alti parlamentari. "Astazi am reusit sa strangem 237 de semnaturi, patru peste numarul de voturi necesar pentru reusita motiunii de cenzura. Peste acest prag continuam…

- Amintim ca numarul necesar de voturi pentru caderea Guvernului in cadrul unei moțiuni de cenzura in Parlament este de 233. Contactat de DC NEWS, jurnalistul Radu Tudor a analizat anunțul liderului PNL și a subliniat trei aspecte importante in ceea ce privește moțiunea pentru caderea Guvernului Dancila.…

- "Odata intrat in opozitie, trebuie sa te comporti ca un partid de opozitie. Exista, teoretic, si alte formule. Exista guverne minoritare cu sustinere din partea unor partide in Parlament. Noi nu am convenit asa ceva. O eventuala motiune de cenzura ne pune in situatia in care trebuie sa analizam doua…

- Victor Ponta a spus la doua moțiuni de cenzura precedente ca voteaza doar daca știe care e pasul urmator, ceea ce e logic. Nu sari in gol, lasand țara fara Guvern, sa mergi doua-trei luni pe varianta interimatului. Prin urmare, era logic sa fie facut mai intai un acord politic intre forțele care…