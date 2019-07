Stiri pe aceeasi tema

- Mostenitoarea lui Zac Goldsmith a murit intr-un accident de ATV, la ferma familiei sale din Somerset, potrivit www.mirror.co.uk. Iris Annabel Goldsmith, de 15 ani, a fost fiica moștenitoarei Kate Rothschild și a finanțatorului Ben Goldsmith. Serviciile de urgența au fost apelate de la domiciliul Goldsmith…

- Unele dintre cele mai importante si cunoscute dinastii financiare din Europa, familiile Goldsmith si Rothschild, traiesc cea mai mare drama. Fiica lor, in varsta de doar 15 ani s-a stins din viața, in urma unui accident cu atv-ul. Iris Annabel Goldsmith a fost implicata intr-un accident produs pe proprietatea…

- Moștenitoarea unora dintre cele mai bogate familii din lume a murit, vestea trista fiind un soc puternic pentru apropiatii ei. Iris Annabel Goldsmith era mostenitoarea familiilor Goldsmith și Rothschild.

- Un roman de 29 de ani, identificat drept C. V., si-a pierdut viata in urma unui accident de circulatie produs in Sferro, mic oras din zona rurala a provinciei Catania, Italia. Victima se afla pe locul din dreapta al unui alt autoturism condus de un cetatean roman in varsta de 33 de ani. Conform Yvii…

- Adam Sky, un popular DJ australian, a murit in urma unui accident suferit weekendul trecut pe insula Bali din Indonezia in timp ce incerca sa ajute o prietena aflata in dificultate, au anuntat luni autoritatile locale, citate de Reuters. Artistul, in varsta de 42 de ani si al carui nume real era Adam…

- Tragedie in lumea fotbalului international. Un microbuz in care se aflau 7 fotbalisti ai formatiei Alanyaspor s-a rasturnat. Echipa se intorcea de la meciul pe care l-a disputat in deplasare la Kayserispor, incheiat la egalitate, scor 1-1, din etapa a 30-a a campionatului Turciei.

- Josef Sural, 28 de ani, s-a stins duminica noapte pe masa de operație. El și alți șase colegi au inchiriat un microbuz pentru a se intoarce dupa meciul de la Kayseri, insa cei doi șoferi au adormit pe drum! De trei luni se transferase Josef Sural la Alanyaspor. Atacantul in varsta de 28 de ani, internațional…

- Creatorul de moda Razvan Ciobanu a murit in a doua zi de Paște. Razvan Ciobanu și-a gasit sfarșitul intr-un accident de circulație in Sacele, județul Constanța. Creatorul de moda era singur in mașina și ar fi pierdut controlul volanului și s-a izbit intr-un copac. Din pacate medicii nu au putu face…