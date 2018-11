​Digi24: Maria Grapini, mesaj de sustinere dupa declaratiile controversate ale lui Ilan Laufer

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, spune ca se "delimiteaza total" de declarațiile lui Ilan Laufer, care l-a acuzat de antisemitism pe președintele Klaus Iohannis. Nici premierul Viorica Dancila nu susține declarațiile lui...

- Jurnalistul Radu Tudor intervine in scandalul acuzațiilor de antisemitistm lansate ieri de Ilan Laufer la adresa președintelui Klaus Iohannis dupa ce șeful statului a refuzat sa il numeasca in funcția de ministru al Dezvoltarii.„Daca incepe sa ne jucam in batalia politica cu astfel de concepții…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, solicita PSD sa se delimiteze de declaratiile lui Ilan Laufer la adresa presedintelui Klaus Iohannis si sa-l excluda din partid. "Somam public PSD sa se delimiteze ferm de declaratiile lui Ilan Laufer si sa respinga categoric acuzatiile acestuia la adresa presedintelui…

- "Eu nu pot sa ma antepronunt, in schimb ce pot sa va spun este ca (...) acuzatiile sunt extrem-extrem de grave, in primul rand pentru ca vizeaza persoana care se afla in cea mai inalta functie din stat si sunt realizate de o persoana publica, in sensul ca are o vizibilitate publica si la o ora de…