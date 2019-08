Stiri pe aceeasi tema

- Poveste de dragoste sfârșita tragic în Peru. Doi tineri au murit dupa ce au cazut de pe un pod, în orașul Cuzco. Se sprijineau de balustrada și exact când s-au îmbrațișat și s-au sarutat, femeia și-a pierdut echilibrul și l-a tras în gol și pe barbat. Au cazut îmbrațișați…

- Romanca suferise o decepție in dragoste și nu se putea impaca cu suferința. Așa ca a decis sa-și puna capat zilelor. A așteptat sa ramana acasa doar cu batranul de 91 de ani de care avea...

- Un motociclist și persoana din spatele lui au trecut prin clipe de panica in timp ce vizitau in parc național. Cei doi tineri se aflau pe motocicleta in Parcul Național Nagarhole din India, cand, la un...

- Amorul in public e din ce in ce mai des intalnit, iar oamenii sunt surprinși in tot mai multe locuri lasand inhibițiile de-o parte și oferind trecatorilor spectacole in aer liber sau in diverse locuri ușor accesibile

- Medana și Robert, foști concurenți de la „Insula Iubirii”, s-au casatorit religios in acest weekend. Extrem de eleganți, cei doi au radiat de fericire in cea mai frumoasa zi din viața lor. Medana a facut publice imagini de la nunta cu Robert, cel impreuna cu care are și un baiețel, pe Erik. Mireasa…

- Vasili Mangoshvili, un barbat de 31 de ani și-a ucis amanta prin incendiere, dupa care i-a aruncat ramașițele intr-o fantana și a turnat beton peste ea. Potrivit presei internaționale, cei doi s-au cunoscut...

- In aceasta seara, Iuliana Calinescu a anunțat ca Flory și iubitul ei, Andrei, au parasit competiția. Cei doi au ales sa plece pentru ca tatal lui Flory are probleme de sanatate, iar aceasta nu a mai putut sa stea departe de el.