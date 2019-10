Stiri pe aceeasi tema

- Politia din Olanda a descoperit un barbat si sase tineri cu varste intre 16 si 25 de ani care traiau in pivnita unei ferme izolate din satul Ruinerwold, "asteptand sfarsitul lumii", informeaza televiziunea olandeza RTV Drenthe marti, 15 octombrie, preluata de dutchnews.nl, dpa, Reuters si BBC, potrivit…

