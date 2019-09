Stiri pe aceeasi tema

- Ikea vrea sa fie independenta energetic in Romania. Grupul suedez este in spatele unei tranzactii recente cu parcuri eoliene: vrea sa isi asigure consumul din resurse regenerabile, in acord cu strategia la nivel global a grupului-mama.Citește și: Gabriela Firea face un anunț important! Proiectul…

- Caz ciudat in Dambovița. Un preot din Buciumeni a incendiat mașina soției, care se pare ca il parasise. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, pe numele barbatului, mai ales ca soția acestuia depusese o plangere impotriva lui ,pentru amenințari repetate cu

- Polițiștii de frontiera de la Nadlac II au confiscat un autoturism marca Audi S8, an de fabricație 2015, in valoare de 70.000 de euro, cautat de autoritațile din Germania. „In data de 29 iulie, in jurul orei 17.50, la Punctul de Trecere al Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, s-a prezentat…

- O moldoveanca de 33 de ani, pe numele careia era emis mandate de arestare, a fost depistata de politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Albita - I.T.P.F. Iasi si predata oamenilor legii pentru continuarea cercetarilor.

- In data de 13 iulie a.c., in jurul orei 01.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita -I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control, pentru a intra in tara, pasager intr-un autoturism marca Audi, cetateanul din R. Moldova, C.V., in varsta de 30 de ani. La controlul de…

- Ghinion teribil pentru fosta sotie a lui Victor Slav. Dupa ce s-a despartit definitiv de Alex Bodi, dupa cum sustine ea, acum are o noua belea. Soferul Biancai Dragusanu, prins drogat la volan. Tanarul se numeste Alexandru P. si se afla la volanul unui Porsche Cayenne de culoare alba. Pe locul din dreapta…

- Urmarire ca in filme intre Timiș și Nadlac. Politistii au tras mai multe focuri de arma pentru oprirea unui șofer, dupa ce, acesta a fortat frontiera la intrarea in tara, pe la Vama Nadlac din judetul Arad, apoi si-a alimentat autoturismul cu carburant fara sa plateasca. In cele din urma mașina șoferulu…

- Accident grav in urma cu puțin timp in județul Constanța, susține Romania TV. O femeie a decedat dupa ce a intrat cu mașina intr-un copac. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru șoferința in varsta de 58 de ani. Din primele cercetari se pare ca femeia a pierdut controlul…