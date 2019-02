Stiri pe aceeasi tema

- Un submarin german care facea parte din "flota pierduta a lui Hitler" a fost descoperit in Marea Neagra la 70 de ani de la scufundare. Submarinul - model U23 - a fost descoperit la 40 de metri sub apa in largul coastei turce, in apropiere de Agva, o statiune populara aflata la 97 de km de Istanbul,…

- Barbatii din Arabia Saudita nu vor mai putea sa divorteze fara sa-si anunte sotiile. Incepand cu data de 6 ianuarie 2019, tribunalele vor fi obligate sa informeze femeile prin SMS atunci cand despartirea de partenerul de viata va fi oficializata scrie digi24.ro.Femeile saudite vor sti care…

- Oamenii de stiinta care cerceteaza factorii care stau la baza declansarii unei boli complexe, cunoscute sub numele de sindromul oboselii cronice (Chronic Fatigue Syndrome, CFS), au descoperit indicii in modul in care sistemele imunitare ale unor oameni reactioneaza mai puternic la provocari, informeaza…

- Oamenii de știința au facut o descoperire ce schimba complet lucrurile pe care omenirea le știa pana acum despre planeta noastra! Ce se afla, cu adevarat, in interiorul Pamantului și ce detalii incredibile au ieșit la iveala?

- Rusia si Ucraina s-au acuzat reciproc ca au incalcat duminica legile maritime internationale, dupa ce garzile de frontiera ruse au incercat fara succes sa opreasca doua nave de lupta ucrainene sa navigheze in jurul Crimeii in drumul spre un port ucrainean, transmite Reuters. Incidentul din Marea Neagra…

- Oamenii de știința a universitații Jiliang din China au reușit sa transforme omul intr-o adevarata stație de producere a electricitații.Acest fapt se datoreaza crearii unui nanogenerator, care convertește energia cinetica a corpului uman in energie pentru gadget-uri.

- Dupa trei ani de studii și masuratori, oamenii de știința au facut o descoperire care a depașit toate așteptarile dupe ce au descoperit o depresiune circular uriașa subt ghețarul Hiawatha, din nord-vestul Groenlandei.