- Incepand din 2016, circa 40 de diplomati canadieni si ai Statelor Unite din Cuba si familiile lor au manifestat simptome bizare, cu complicatii la nivelul auzului si vazului, facand sa se vorbeasca de un asa-zis "sindrom Havana". Washingtonul a sustinut ca misterioasa boala este rezultatul…

- Google va investi 3 miliarde de euro in urmatorii doi ani pentru extinderea centrelor sale de date, a anunțat Sundar Pichai, CEO-ul companiei, in Finalnda, anunța Reuters.Planul de investiții include 600 de milioane de eurompentru centrul de date Hamina din Finlanda, a precizat premierul finlandez…

- Sute de caini din Norvegia sunt afectati de o boala misterioasa, in unele cazuri letala, situatie care provoaca ingrijorare in randul proprietarilor acestor animale de companie, sfatuiti sa evite contactul intre patrupedele lor. Potrivit autoritatilor sanitare, ceea ce este special la aceasta boala…

- O noua rasa de oameni se afla in dezvoltare. Experții in biotehnologie incearca sa actualizeze creierul, trupul si natura umana in modalitati ce sfideaza limitele imaginatiei. Prima persoana care poate trai 1.000 de ani ar fi fost deja creata.

- O persoana a murit in statul american Illinois dupa ce a dezvoltat o boala respiratorie severa din cauza fumatului de țigari electronice cu aburi, scrie BBC News. Experții americani investigheaza o boala pulmonara misterioasa și care este legata de utilizarea țigarilor electronice. Centrul pentru Controlul…

- Centrul de Cultura si Arta al Judetului (CCAJ) Salaj invita iubitorii de folclor la cea de a 44-a editie a Festivalul internațional de folclor ”Ecouri meseșene”. Festivalul va avea loc in perioada 26-28 iulie la Zalau, in cadrul Zileleor Zalaului si aduna peste 1.000 de partcipanti. Dupa cum a explicat…

- Un numar de 38 de persoane au fost evacuate, doua ajungand la spital, in urma unui incendiu izbucnit in noaptea de luni spre marti la un restaurant din centrul municipiului resedinta, care este lipit de un bloc cu 120 de garsoniere, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita. …

- Prin intermediul rețelei EURES, un numar important de angajatori de la nivel european ofera un numar de 565 de locuri de munca, in perioada urmatoare, locuri valabile și pentru cetațenii romani care sunt calificați și intrunesc condițiile de angajare. In Austria se pun la dispoziție peste 30 de posturi.…