Stiri pe aceeasi tema

- Sclavi pe plantațiile italienilor: sute de mii de lucratori africani, romani și bulgari, exploatați, prost platiți și agresați de “caporali” Lucratori exploatati, prost remunerati si care muncesc in conditii deplorabile: aceasta este fata obscura a agriculturii italiene, asupra careia cade…

- George Pușcaș, Razvan Marin și Romario Benzar au intrat prin transferurile la Reading, Ajax și Lecce in primii 10 cei mai bine platiți romani, in topul condus de Vlad Chiricheș, capitanul "naționalei". Ultima vara a schimbat ierarhia fotbaliștilor romani cu cele mai mari salarii, transferurile facute…

- Muncitorii romani de pe santierele din Europa se intorc acasa. Majorarea salariilor din constructii ii determina sa paraseasca tarile in care au stat departe de familii. Deja firmele angajeaza tot mai multi conationali veniti din tari precum Germania, Spania sau Marea Britanie. O echipa Observator a…

- Șantierele peste Bega, deschise in primavara anului 2018, sunt aproape gata sa fie inchise. Planul celor din primarie este ca ambele poduri sa fie redeschise circulației in luna septembrie, preferabil inainte de inceperea școlii, dar este greu de crezut ca se va intampla acest lucru. Oficialii PMT…

- Pe data de 17 august se implinesc 130 de ani de la nasterea medicului veterinar Nicolae Teodoreanu. Nascut in 1889, in Radesti, Olt, Teodoreanu a fost un emerit medic veterinar, in 1952 devenind membru corespondent al Academiei Romane. Specialist in domeniul cresterii animalelor si al geneticii animale,…

- O disputa familiala a escaladat joi seara intr-o cladire rezidentiala din sud-vestul Germaniei, cel putin sapte persoane fiind ranite dupa ce au izbucnit violente intre cetateni romani, fiind folosite si cutite.

- Un nou proiect de lege depus la Senat prevede stabilirea unei ierarhii a salariilor in funcție de studiile absolvite de catre angajați. Astfel sunt introduși, pentru toți angajații din economia naționala, coeficienți de raportare la salariul minim, pe 11 categorii de pregatire și studii, conform…

- Ministrul Apararii din Germania, Ursula von der Leyen, care a fost nominalizata la presedintia Comisiei Europene, reprezinta un compromis pentru liderii UE, insa cariera sa in politica interna a fost marcata deseori de scandaluri, relateaza Euractiv si Politico.Daca nominalizarea sa va fi…