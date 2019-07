Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila s-a hotarât pe cine remaniaza. Carmen Dan, ministrul de Interne, Teodor Meleșcanu, ministrul de Externe, și Ecaterina Andronescu, ministrul Educației, vor pleca acasa, conform unor surse citate de Realitatea TV.

- ​​DNA investigheaza modul în care s-a desfasurat votul din diaspora la alegerile europarlamentare din 26 mai, când mii de români au stat ore în șir la cozi în fața secțiilor, iar mulți dintre ei nu au putut vota. Parchetul General a confirmat, la solicitarea…

- Președintele Klaus Iohannis s-a dezlanțuit dupa ce miniștrii de Interne și Externe au declarat public ca nu vor demisiona. Ieri, Iohannis a cerut public demiterea celor doi, dupa ce sute de mii de romani din diaspora nu au reușit sa voteze la scrutinul de duminica.Citește și: Protestatarul…

- Președintele Klaus Iohannis cere demiterea de urgența a miniștrilor de Externe, Teodor Meleșcanu, și de Interne, Carmen Dan, pentru modul defectuos in care au fost organizate alegerile in țara și strainatate.Carmen Dan i-a replicat lui Iohannis miercuri seara, de la sediul Ministerului de…

- Pentru modul in care au fost organizate alegerile Presedintele Klaus Iohannis cere demiterea de urgenta a ministrilor de Externe - Teodor Melescanu si de Interne - Carmen Dan pentru modul defectuos in care au fost organizate alegerile in tara si strainatate. "Dupa atatea probleme, este evident ca trebuie…

- Președintele Klaus Iohannis cere demiterea de urgența a miniștrilor de Externe -Teodor Meleșcanu și de Interne- Carmen Dan pentru modul defectuos in care au fost organizate alegerile in țara și strainatate.Imediat dupa solicitarea președintelui, Carmen Dan a fost chemata la Palatul Victoria,…

- „PNL susține TOTAL cererile Președintelui Iohannis și pregatim imediat Moțiunea de Cenzura prin inițierea strangerilor de semnaturi pentru "Guvernul Dancila trebuie sa plece!" PSD a organizat dezastruos alegerile, a pierdut increderea romanilor, continua atacurile asupra Justiției, deci TREBUIE sa…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut demisia ministrilor de Externe si de Interne, Teodor Melescanu si, respectiv Carmen Dan, acuzandu-i pentru organizarea defectoasa a alegerilor. Seful statului vrea sa infiinteze o comisie la Palatul Cotroceni pentru a preintampina evenimente precum cele de la alegerile…