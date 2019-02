​Digi24: Cine e controversata soție a narcotraficantului El Chapo Este maritata cu unul dintre cele mai îngrozitoare personaje ale lumii contemporane. E cu 32 de ani mai tânara decât el, își cultiva o imagine de Kardashian pe rețelele de socializare si îi declara dragoste eterna.



În ultimele luni, a devenit un personaj central, dar misterios, odata cu desfașurarea procesului soțului ei.



Citește integral pe Digi24.ro Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

