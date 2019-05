Digi24: Ce se întâmplă în Venezuela? Sunt elemente care peste tot în lume distrug un stat și, evident, o națiune: corupție, plasarea întregii economii a societații pe jocul politic al asistenței sociale, o relație cât se poate de toxica între structurile de forța și zona politica, absența unei opoziții serioase, lipsa de respect pentru cetațeni, spune fostul ministru de externe Cristian Diaconescu.

