- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat drept o „practica normala" stagiul pe care il efectueaza fiica sa in prezent in Parlamentul European, afirmand ca acest fapt „nu are nimic de a face" cu functia sa, potrivit Agerpres care citeaza AFP.

- Fiica purtatorului de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin lucreaza ca stagiara in cadrul Parlamentului European la Bruxelles si are acces nerestrictionat la o serie de documente ale UE, informeaza luni Radio Free Europe/Radio Liberty. Yelizaveta Peskova, fiica de 21 de ani a purtatorului de cuvant…

- Atunci când politiciana Marine Le Pen avea nevoie de bani pentru a-și finanța partidul sau de extrema dreapta din Franța, o obscura banca ruseasca a fost de acord sa o ajute, transmite The Washington Post. Patru ani mai târziu, banca a intrat în insolvența financiara.…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, nu a exclus posibilitatea ca presedintele rus Vladimir Putin sa participe la Forumul Economic Mondial de la Davos de la inceputul anului viitor, insa a subliniat ca o decizie in acest sens nu a fost luata deocamdata, informeaza miercuri TASS si…

- Legitimatia, valabila intre 1985 si 1989, i-ar fi permis lui Putin sa treaca cu usurinta prin punctele de securitate ale politiei secrete Stasi din RDG, a spus cercetatorul Konrad Felber, care conduce o arhiva Stasi din orasul Dresda din estul Germaniei. Putin era agent sovietic al KGB in…