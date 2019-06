Stiri pe aceeasi tema

- Presa din Rusia a prezentat cazul lui Alexandr, un barbat din Siberia care a fost gasit de niste caini de vanatoare in barlogul unui urs care il pastra drept „conserva” pentru cand i s-ar fi facut foame.

- Povestea ireala a barbatului care susține ca a trait timp de o luna de zile in vizuina unui urs a devenit virala. Barbatul ar fi fost salvat dintr-o padure din Siberia, mulți considerand ca este un miracol ca traiește.

- „Alexandr“ a fost salvat din salbaticia Tuvei, din adancul Siberiei, dupa ce ar fi petrecut o luna de zile in barlogul unui urs, fiind un „miracol“ ca a supravietuit atat de mult timp, captiv animalului. Aceasta este stirea care a atras atentia in mediul online.

- Un barbat emaciat si aproape mumificat, grav ranit, a fost gasit de niste caini de vanatoare in barlogul unui urs care il pastra drept conserva pentru mai tarziu, relateaza The Siberian Times.

- Cadavrul mumificat al unui barbat a fost gasit, ascuns in barlogul unui urs. Barbatul, a carui identitate nu a a fost dezvaluita, fusese dat disparut in urma cu cateva luni, in regiunea Tatarstan, din Rusia, conform presei locale.