DIGI SPORT LIVE VIDEO SIMONA HALEP - KRISTINA MLADENOVIC 3-2 ONLINE STREAMING, meciul zilei la Fed Cup 2019 UPDATE

Stiri pe aceeasi tema

- Romania intalnește Franța in semifinalele Fed Cup și are șansa de a accede pentru prima data in istorie in finala competiției unde ar putea intalni Australia sau Belarus. Semifinala va fi deschisa de partida dintre Simona Halep și Kristina Mladenovic. In cel de al doilea meci Mihaela Buzarnescu o…

- Puțin peste o ora ne desparte de startul meciului Simona Halep (2 WTA)- Kristina Mladenovic (66 WTA), primul din semifinala Fed Cup dintre Romania și Franța. Meciul Simona Halep - Kristina Mladenovic e liveTEXT pe GSP.ro de la ora 15:00 și in direct la TV Telekom Sport 3 și TV Digi Sport. Partida…

- Romanii au intrat deja in febra meciului cu Franța din Fed Cup și sunt extrem de optimiști pentru confruntarea din acest week-end, din semifinalele competiției. Meciul Simona Halep - Kristina Mladenovic e liveTEXT pe GSP.ro de la ora 15:00 și in direct la TV Telekom Sport 3 și TV Digi Sport. Partida…

- Franța - Romania, semifinala de la Fed Cup, debuteaza azi, de la ora 15:00, cand Simona Halep (2 WTA) o va infrunta pe Kristina Mladenovic (66 WTA). Meciul Simona Halep - Kristina Mladenovic e liveTEXT pe GSP.ro de la ora 15:00 și in direct la TV Telekom Sport 3 și TV Digi Sport. Partida va fi urmata…

- Darren Cahill a transmis, vineri, un mesaj de sustinere in limba romana pentru echipa de Fed Cup condusa de capitanul-nejucator Florin Segarceanu, inaintea semifinalei cu Franta, otrivit agerpres.ro.Fostul antrenor al Simonei Halep a ramas aproape de Romania si a spus ca si-ar dori o finala…

- Franța - Romania, meci din semifinalele Fed Cup, se joaca sambata (de la ora 15) și duminica (de la ora 14), in direct la Telekom Sport și Digi Sport. FED CUP ROMANIA - FRANTA: Simona Halep - Kristina Mladenovic, primul meci de la Rouen. VEZI PROGRAMUL "Nu exista o onoare mai mare pentru…

- DIGI SPORT LIVE VIDEO SIMONA HALEP - KRISTINA MLADENOVIC ONLINE STREAMING. Darren Cahill a demonstrat inca o data ca o particica din inima sa bate pentru Romania. Inainte de semifinalele Fed Cup, australianul a avut o postare de incurajare pentru Halep&Co. DIGI SPORT LIVE VIDEO SIMONA…

- Mihaela Buzarnescu (30 WTA) o va intalni pe Caroline Garcia (21 WTA), in premiera, in a doua partida de simplu programata sambata in semifinala Fed Cup, Romania - Franta, de la Kindarena.