Stiri pe aceeasi tema

- DIGI SPORT LIVE VIDEO SIMONA HALEP - KIKI BERTENS LIVE STREAMING ONLINE MADRID 2019: Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) o va infrunta in finala turneului de la Madrid pe Kiki Bertens (27 de ani, 7 WTA). Meciul are o miza imensa pentru romanca, revenirea pe primul loc fiind garantata in cazul unei victorii.…

- Simona Halep - Kiki Bertens LIVE este finala de la Madrid, turneul pe zgura patronat de Ion Tiriac. Ultimul act urmeaza sa înceapa la ora 19.30. Meciul este transmis în România la TV de Digisport 1.

- Simona Halep a vorbit, intr-o conferința de presa, despre relația pe care o are cu omul de afaceri Ion Țiriac. Sportiva a dezvaluit ca fostul jucator de tenis este foarte dur cu ea și ca a criticat-o dupa meciul pe care l-a disputat in semifinala turneului de la Madrid. "Cu siguranta ca relatia speciala…

- Simona Halep va bifa incepand de luni o performanța extraordinara. O va depași pe Serena Williams in topul jucatoarelor in activitate ce au petrecut cea mai lunga perioada consecutiva in top 10 WTA. Simona Halep - Kiki Bertens joaca azi in finala de la Madrid, de la ora 19:30. Meciul va fi pe GSP.ro…

- Organizatorii turneului de la Madrid au anuntat ora la care se va juca partida Simona Halep - Belinda Bencic, din semifinalele competitiei. Sportiva din Constanta o va intalni pe jucatoarea din Elvetia pentru a patra oara in meci direct, iar miza a crescut subit pentru Halep, care poate sa redevina…