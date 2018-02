Stiri pe aceeasi tema

- S-a inscris de 263 ori in prima parte a sezonului, iar multe goluri au impresionat spectatorii. Inainte de reluarea campionatului, Betano.com , sponsorul oficial al Ligii 1, va prezinta un top 10 al celor mai frumoase reușite. Sezonul de toamna a inceput și s-a terminat cu goluri de la mare distanța.…

- Primul esalon fotbalistic se reia astazi cu primele doua meciuri ale etapei a 23-a. Deschiderea va fi facuta pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti, acolo unde se vor afla fata-n fata ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe si ACS Poli Timisoara. Echipa lui Ionut Popa s-a intarit cu cinci jucatori in pauza de…

- Liga 1 se reia cu CFR Cluj in postura de lider, la 2 puncte in fața celor de la FCSB. CSU Craiova sta pe aproape, la 6 puncte de lider și la 4 de FCSB. Dupa 26 de etape incepe play-off-ul, in care punctele se injumatațesc. DINAMO FCSB. S-au stabilit data si ora derby-ului Dinamo - FCSB din…

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anuntat, joi, ca programul etapei a XXIV-a a Ligii I a fost modificat. Conform noului program, partida Concordia Chiajna – Dinamo, care urma sa aiba loc duminica, 11 februarie, va avea loc in 12 februarie, iar CSU Craiova – Sepsi, care era programat in 12 februarie…

- DINAMO FCSB. Dinamo – FCSB, meci din etapa a 25-a a Ligii 1, se va disputa, duminica, 18 februarie, de la ora 20:45. Derby-ul DInamo - FCSB este programat pe Arena Nationala. DINAMO FCSB. Programul celorlalte partide din etapa a 25-a a Ligii 1 va fi anuntat pe 29 ianuarie. Gigi Becali,…

- Liga 1 se va relua pe 2 februarie cu meciul dintre Sepsi și ACS Poli Timișoara. LPF a anunțat programul etapelor 23 și 24 din primul eșalon. Etapa a 23-a Vineri, 2 februarie Ora 18.00 Sepsi OSK - Poli TimișoaraOra 20.45 FC Viitorul - Astra Giurgiu Sambata, 3 februarie Ora 18.00 FC Voluntari – Poli IașiOra…

- LPF a anuntat programul primelor doua etape ale Ligii I din anul 2018, derbiul FCSB - CFR Cluj urmand sa se dispute sambata, 10 februarie, anunța News.ro.Etapa a 23-a Vineri, 2 februarieOra 18.00 Sepsi OSK - Poli TimisoaraOra 20.45 FC Viitorul - Astra GiurgiuCitește…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, ca obiectivul este calificarea in play-off-ul Ligii I si a precizat ca formatia sa mai are "4 finale" de disputat in sezonul regulat, cu CSU Craiova, Concordia Chiajna, FCSB si Astra Giurgiu, pe care…

- In ultimii ani, Timisoara nu a mai umplut tribunele vechiului stadion ”Dan Paltinisanu” asa cum o facea pe vremuri, cand era un model pentru intreaga tara. In ”era” ACS, de multe ori violetul scaunelor goale a fost culoarea pregnanta in transmisiunile TV, insa, chiar si asa, cu o Liga 1…

- Se anunta o iarna interesanta la capitolul transferuri pentru cele mai importante echipe din Liga 1. In lupta aproape exclusiva pentru titlul de campioana a editiei 2017/2018, CFR Cluj, FCSB si CSU Craiova si-au stabilit deja tintele pentru perioada de mercato din aceasta iarna si din toate directiile…

- Record in ultima runda din 2017. CFR, printre ghinioniste Etapa cu numarul 22 din Liga 1, ultima din acest an, a adus o premiera in actuala ediție de campionat. Nicio echipa nu a reușit sa caștige in deplasare. Din cele șapte formații care au evoluat acasa, cinci au reușit sa scoata maximum de…

- Liga Naționala de baschet masculin, etapa a 9-a. Meciurile CSU Sibiu – BC Mureș și SCM Craiova – U-BT Cluj, vineri, in debutul rundei. Baschetbaliștii sibieni primesc vineri, 15 decembrie, vizita celor de la BC Mureș. Meciul va incepe la ora 19:00 și nu va fi televizat. Inaintea confruntarii cu echipa…

- Liga Profesionista de F otbal a anunțat modificari in privința program arii meciurilor din runda a 22-a, ultima din acest an a Ligii I. Printre meciurile vizate se numara și confruntarea dintre liderul CFR Cluj și CSU Craiova , ocupanta locului al III-lea. Meciul se disputa sambata seara, de la…

- 15 jucatori au luat "galbene" in etapa incheiata luni seara si vor fi suspendati runda viitoare. Alti doi au fost eliminati direct. Anul fotbalistic 2017 se incheie cu patru meciuri tari de tot. FCSB - Viitorul, U Craiova - CFR Cluj, Astra - FC Botosani si Poli Timisoara - Dinamo sunt cele patru șocuri…

- Dinamo s-a impus cu FC Voluntari, 2-0, și a profitat de infrangerea celor de la FC Botoșani, 0-3 cu FCSB. Astfel, echipa antrenata de Vasile Miriuța este tot mai aproape de un loc de play-off, fiind la doua puncte de locul 4, FC Botoșani, și la un punct de locurile 5 și 6, Viitorul și Astra. Etapa viitoare,…

- Echipa din Copou a deschis scorul in min. 24, in urma unui autogol al lui Thiaw, care a alunecat și a trimis in proprie poarta dupa centrarea lui Andrei Cristea. * * Dupa victoriile fostei campioane Astra Giurgiu și actualei campioane Viitorul Constanța, dar și a infrangerii de aseara a lui FC Botoșani,…

- CFR Cluj s-a impus cu greu pe propriul teren in fața lui ACS Poli Timișoara, scor 1-0, dupa un meci in care portarul banațenilor Catalin Straton a facut minuni intre buturi, dar nu și-a putut ajuta echipa sa plece cu macar un punct. Djokovic a avut doua ocazii uriase, dar Straton a intervenit…

- CFR așteapta de 10 ani sa-l bata pe antrenorul Timișoarei, Ionuț Popa: ”Va fi un meci de lupta” CFR Cluj are un motiv in plus ca sa-i invinga pe banațeni. Actualul antrenor al Timișoarei, Ionuț Popa, este neinvins in duelurile cu ”feroviarii” de 10 ani. ”Va fi un meci de lupta”, anunța tehnicianul ardelenilor,…

- Liga I Etapa a 21-a: vineri, 8 decembrie – ora 21.00: Juventus București – Astra Giurgiu; sambata, 9 decembrie – ora 17.00: FC Viitorul – Concordia Chiajna, ora 20.00: CFR Cluj – Poli Timișoara; duminica, 10 decembrie – ora 17.00: ...

- Ei sunt ”spaima” portarilor. 5 ”ceferiști”, in topul celor mai buni marcatori din Liga 1 CFR Cluj are cinci jucatori in ierarhia celor mai buni marcatori din actuala ediție de campionat. Mai bine de jumatate din golurile echipei au fost inscrise de ei. Ardelenii au marcat 33 de goluri în…

- CFR e neinvinsa de cinci etape, dar Popa nu e impresionat: ”Ii batem sigur” Echipa lui Dan Petrescu va primi vizita lui ACS Poli Timișoara, sambata, in etapa cu numarul 21 din Liga 1. Antrenorul banațenilor, Ionuț Popa, se gandește inca de acum la duelul cu ”feroviarii”. CFR nu are amintiri placute…

- Cu 6 etape inainte de final, lupta pentru ultimele trei locuri din play-off este tot mai incinsa. CFR Cluj, FCSB și CSU Craiova au scapat de emoțiile calificarii și se vor lupta pentru caștigarea campionatului, in timp ce FC Botoșani, Viitorul, Astra, Dinamo și chiar și Poli Iași au șanse la play-off…

- SEPSI-DINAMO LIVE VIDEO DOLCE SPORT. In tur, Dinamo a avut mari emotii in a o invinge pe Sepsi, 1-0, dupa un penalty contestat. Pe de alta parte, Dinamo a avut rezultate mai bune in deplasare in acest sezon. Partida va fi una importanta pentru ambele echipe. „Gazdele” ocupa locul de baraj…

- Liga 1 Sepsi Sfantu Gheorghe – Dinamo Bucuresti (ora 20.45, Digi, Look, Telekom) 4 decembrie 2017, Brasov, Stadion: “Silviu Ploeșteanu”, ora: 20:45 (Liga 1 Betano – Etapa 20) Sepsi Sfantu Gheorghe Asa cum era de asteptat, Sepsi Sfantu Gheorghe nu a reusit sa evite infrangerea in Gruia, fiind invinsa…

- * CFR Cluj – FC Voluntari 3-0 (1-0). Omrani ("40), Deac ("75), Paun ("78). Cu un gol si o pasa decisiva, Billel Omrani pare ca a castigat lupta cu Balde si Vera pentru locul din avanposturile echipei lui Dan Petrescu. Surprinzatoare evolutia mai mult decat modesta a formatiei oaspete, binecunoscuta…

- Hermannstad, Astra Giurgiu si FCSB sunt ultimele echipe care s-au calificat in sferturile de finala ale editiei 2017-2018 a Cupei Romaniei, unde in urma rezultatelor obtinute in jocurile din optimile de finala care au avut loc marti si miercuri au mai acces A CSM Poli Iasi, CSU Craiova, FC Botosani…

- Liga I Etapa a 20-a: vineri, 1 decembrie – ora 20.45: FC Voluntari – CFR Cluj; sambata, 2 decembrie – ora 18.00: Concordia Chiajna – FC Botoșani, ora 20.45: Universitatea Craiova – FC Viitorul; duminica, 3 decembrie – ora 18.00: ...

- Formatia Astra Giurgiu s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, trecand in optimi de Chindia Targoviste, joi, in deplasare, scor 2-0 dupa prelungiri.Golurile au fost marcate de Balaure '111 si Chipirliu '115. Joi a acces in sferturi si Hermannstadt.Marti s-au…

- Formatia de esalon secund Hermannstadt s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, trecand in optimi, pe teren propriu, de Juventus Bucuresti, scor 2-0. Golurile au fost marcate de Morariu ’59 (autogol) si Tatar ’67.Partidele Chindia Targoviste – Astra Giurgiu si ACS Poli…

- Dinamo, impinsa in play-off? ”Ma tem de arbitraj”. In acest moment, pentru Dinamo accederea in play-off-ul din Liga 1 este un obiectiv prioritar, cu toate ca jocul echipei lasa mult de dorit. Numai ca adversarii acuza trupa alb-roșie ca va avea parte de arbitraje favorabile. Dinamo are viața grea in…

- Etapa a 19-a a Ligii I la fotbal se incheie diseara, cu meciul dintre liderul clasamentului, CFR Cluj, și nou-promovata Sepsi Sf.Gheorghe, programat de la ora 20:45. Vicecampioana FCSB a cedat aseara la Giurgiu, cu 0-2 in fața fostei campioane Astra, in timp ce Gaz Metan Mediaș și FC Voluntari au terminat…

- Liga 1 Gaz Metan Medias vs FC Voluntari 0-0 / LIVE (ora 18.00, Digi, Telekom Look) 26 noiembrie 2017, Medias, Stadion: “Gaz Metan”, ora: 18:00 (Liga 1 Betano – Etapa 19) Gaz Metan Medias Gaz Metan Mediaș a trecut cu bine peste meciul de la Brașov cu Sepsi Sfantu Gheorghe, cu care a terminat la egalitate,…

- Juventus Bucuresti - Concordia Chiajna 0-5. Golurile au fost marcate de Cristescu '3, '90+2, Deaconu '38, Bumba '86 si Bud '90+1.0-1: Cristescu a deschis scorul din sase metri, reluand in plasa mingea respinsa de Draghia la un sut al unui jucator al oaspetilor.0-2: Deaconu a marcat…

- Liga I Etapa a 19-a: vineri, 24 noiembrie: ora 18.00: Juventus – Concordia, ora 20.45: FC Botoșani – Universitatea Craiova; sambata, 25 noiembrie: ora 18.00: FC Viitorul – ACS Poli Timișoara, ora 20.45: Dinamo – Poli Iași; duminica, 26 noiembrie: ora ...

- CFR Cluj top the standings after the 18th round of the 2017-2018 edition of League I. The results of this round's fixtures were the following: ACS Poli Timisoara - FC Botosani 1-1 (1-0) CSM Poli Iasi - FCSB 1-0 (0-0) ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - CS Gaz Metan Medias 0-0 CS…

- FC VOLUNTARI-VIITORUL CONSTANTA 0-0. Rezultatul este unul echitabil, avand in vedere ca niciuna dintre formații nu a reușit sa iși creeze ocazii mari de gol. Campioana Viitorul a jucat din min. 74 in zece oameni, atacantul George Țucudean primind al doilea cartonaș galben, dupa ce pe primul il incasare…

- Vineri FC Botosani - FC Voluntari 1-0 A marcat: Morutan '7 Astra Giurgiu - CS U Craiova 2-2 Au marcat: Ionita '8, Dandea '79 / Gustavo '5 (penalti), '48 Sambata FC Viitorul - Sepsi Sf Gheorghe 3-0 Au marcat: Dumbrava '21 (autogol), Hodorogea '40,…

- Forma excelenta prin care trece Harlem Gnohere il poate trimite pe atacantul francez direct intr-o companie selecta din istoria recenta a FCSB-ului. Golul pe care ”Bizonul” l-a marcat duminica seara in victoria cu 2-1 in fata Concordiei Chiajna il propulseaza pe primul loc in clasamentul golgheterilor…

- * FC Botosani – FC Voluntari 1-0 (1-0). Morutan ("7). Tanara speranta a echipei botosanene, Olimpiu Morutan, considerat ca fiind un specialist al paselor dar si al ratarilor, a reusit sa lege doua partide consecutive cu gol. Reusita aparuta timpuriu nu a fost consolidata, ba chiar gazdele pot fi multumite…