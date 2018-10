Digi | RCS & RDS recrutează 300 de specialiști Digi | RCS & RDS, lider pe piața operatorilor de televiziune prin cablu, dar și pe segmentul de servicii de internet fix, participa la Angajatori de Top cu o oferta de peste 300 de locuri de munca vacante pentru domeniile: vanzari, divizia de telefonie mobila, IT, logistica, dezvoltare rețea și mentenanța, customer service și televiziune, din București și Timișoara. In perioada 19-20 octombrie, la Timișoara și 26-27 octombrie la București, pasionații de telecomunicații dornici sa iși dezvolte o cariera in cadrul Digi | RCS & RDS pot depune CV-urile pentru posturile disponibile in cele doua localitați.… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un eveniment de excepție va avea loc mâine, de la ora 18.00, la Muzeul Național al Literaturii Române, cu sediul din Strada Nicolae Crețulescu nr. 8, București. Nicolae Voiculeț va susține un concert extraordinar, intitulat „Un rasunet catre Martirii României”.…

- Reprezentanti ai tarilor riverane Marii Negre - Bulgaria, Romania si Turcia, ai structurii de comanda a NATO - Comandamentul Aliat pentru Transformare, precum si ofiteri specialisti in domeniul instruirii din Marea Britanie, Italia, Polonia, Spania, Ungaria si Statele Unite ale Americii au participat,…

- Schimbare la varf in compania fondata de Nelu Iordache ”Gheorghe Racaru a decis, la varsta de 70 de ani, si dupa 48 de ani dedicati aviatiei, sa se retraga din functia executiva. A fost director general al Blue Air inca din prima zi a companiei (13 decembrie 2004), si si-a mentinut functia pana astazi,…

- CHIȘINAU, 20 aug — Sputnik. Centrul Analitic "European Values" a prezentat un clasament al statelor Uniunii Europene, alcatuit dupa nivelul de loialitate/ostilitate fața de Rusia, în care țarile cu cea mai pozitiva atitudine fața de Moscova sunt Cipru și Grecia, iar cele mai ostile —…

- Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizeaza, la Palatul Culturii, in perioada 2 august – 2 septembrie 2018, expoziția „ALB (alba lume, albe clipe, alb timp)”, semnata de artista Doina Mihailescu din Timișoara. Vernisajul va avea loc joi, 2 august 2018, ora 18.00,…

- Irakienii au fost reținuți la aproximativ 100 de metri interior fata de linia de frontiera si au fost duse la sediul Sectorului Politiei de Frontiera Nadlac- Nagylak pentru cercetari. In cadrul primelor verificari s-a stabilit ca persoanele in cauza sunt cinci tineri din Irak, cu varste cuprinse intre…

- Dupa zece luni de șantier, Parcul Alpinet din Timișoara a fost redeschis astazi. Are gazon romanesc, plante din Italia si din Ungaria, pietre din Grecia, banci din Spania si un sistem de aspersoare adus din Statele Unite.

- Campionatul European Universitar are loc in perioada 25-27 iulie, in Portugalia, la Coimbra. Ca și la ediția din 2017, Romania va fi reprezentata tot de Universitatea Ecologica din București.Inaintea deplasarii in Portugalia, Alexandru Lupu, antrenorul echipei, a oferit cateva declarații:…