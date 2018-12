Stiri pe aceeasi tema

- Au fost clipe de groaza dupa ce un tsunami devastator a lovit Indonezia. Valul uriaș a facut prapad intr-un complex turistic din vestul insulei Java, in timpul unui concert. Va avertizam! Urmeaza imagini cu un puternic impact emoțional! Trupa indoneziana Seventeen Band se afla pe scena și susținea un…

- Cel putin 43 de persoane au murit si aproape 600 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, potrivit unui nou bilant anuntat duminica de agentia pentru gestionarea catastrofelor din aceasta tara, relateaza AFP, dpa si Reuters. "In stramtoarea Sunda, 40 de persoane au murit, 584 au fost…

- Rita Jetinder, o cunoscut activista și profesoara din India, a murit in direct, in timpul unei emisiuni televizate. Ea și-a pierdut cunoștința și a dat ochii peste cap, lasandu-i pe oamenii din fața televizoarelor șocați.Momentul incredibil și tragic, in același timp, a fost surprins de camerele…

- Imagini de graoza au fost surprinse in timpul cutremurului care s-a produs pe 28 septembrie, pe insula Sulawesi din nordul Indoneziei.In imagini se vede cum pamantul a devenit brusc lichid in timpul seismului si a inceput sa se crape.

- Elvetianul Patrick Baumann, in varsta de 51 de ani, secretar general al Federatiei Internationale de Baschet (FIBA) si membru important al Comitetului International Olimpic (CIO), a murit, in urma unei crize cardiace, in timpul Jocurilor Olimpice de Tineret (JOT) 2018 de la Buenos Aires, anunta AFP.…

- Bilant in crestere in urma cutremurului devastator urmat de tsunami in Indonezia: cel putin 384 de oameni au murit pe insula Sulawesi. Acolo, zona de coasta a fost lovita de un val tsunami de 3 metri inaltime care a distrus totul in cale.

- Cutremurul a fost devastator pentru orasele Donggala si Palu, iar ce nu a distrus miscarea telurica a facut-o tsunami care a urmat. Multe case au disparut pur si simplu de pe fata pamantului spun martorii. Momentul cu forta distructiva a apelor a fost filmat de mai multi martori. Valul tsunami a…

- Indonezia a fost, din nou, :inta unui cutremur de propor:ii. Un seism de 7,5 grade pe scara Richter a lovit, vineri, Insulele Sulawesi, informeazE Institutul American de GeofizicE USGS, potrivit AFP.