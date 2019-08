Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de 7 iunie 2019, in incinta Bibliotecii Regionale „Mykhaylo Ivasiuk" din Cernauți, Consulatul General al Romaniei la Cernauți a organizat, in parteneriat cu Editura „Alexandru cel Bun" și Centrul Media BucPress – asociația jurnaliștilor romani din Ucraina, cea ...

- Polițiștii de imigrari din Cluj au depistat 11 cetațeni straini in situații ilegale. Au fost emise 8 decizii de returnare prin care strainii sunt obligați sa paraseasca teritoriul Romaniei.

- Noul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski a cerut marti Uniunii Europene sa-si intensifice presiunile asupra Moscovei pentru a pune capat razboiului din estul Ucrainei, tragand un semnal de alarma legat de soarta copiilor victime ale conflictului, relateaza AFP. Fostul actor de comedie,…

- Anatoli Matios, procurorul militar sef al Ucrainei, a dat asigurari, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca va solicita o reuniune de urgenta la cel mai inalt nivel, declarandu-se ingrijorat de continutul unui video propagandistic, difuzat pe Youtube zilele trecute, in care Romania ar anexa partea…

- Meciul Aleksandra Krunici din Serbia, locul 76 WTA - Lesia Turenko din Ucraina, locul 27 WTA, care a fost intrerupt, joi, la scorul de 7-5, 5-7, 6-6, din cauza intunericului, in turul al doilea al French Open, se va relua vineri, dupa ora 13.00, relateaza News.ro.Citește și: Nicole Gibbs a…

- Perechea Irina Begu / Mihaela Buzarnescu (cap de serie 14) a parasit turneul de Grand Slam de la Roland Garros înca din primul tur, fiind învinsa în trei seturi de echipa Lyudmyla Kichenok (Ucraina) / Jelena Ostapenko (Letonia), scor 7-(6), 3-6, 4-6.

- Moscova considera ca tribunalul de la Hamburg, creat prin Conventia ONU din 1982 privind dreptul marii, printre semnatarele careia se numara si Rusia si Ucraina, nu are competenta de a examina incidentul survenit anul trecut langa stramtoarea Kerci, care face legatura intre Marea Neagra si Marea…

- Pe site-ul noului presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost publicata o petitie, prin care mii de ucraineni ii cer proaspatului sef de stat sa demisioneze. Petitia a fost intitulata: "Pentru demisia presedintelui Ucrainei Volodimir Zelenski!", informeaza Agentia de presa RIA NOVOSTI.