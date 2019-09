Stiri pe aceeasi tema

- Roy Cooper, guvernatorul statului american Carolina de Nord, a declarat, vineri, ca sute de persoane au ramas blocate pe insula din cauza valurilor puternice și inundațiilor provocate de trecerea uraganului Dorian, informeaza Mediafax citând postul BBC News. Cooper a declarat ca exista…

- Uraganul Dorian, care a trecut incepand de luni peste insulele Bahamas, ar putea provoca asiguratorilor pierderi de pana la 25 de milairde de dolari, potrivit analistilor bancii elvetiene UBS, transmite Reuters, citat de NEWS.ro.Dorian, al doilea cel mai puternic uragan inregistrat vreodata…

- Insula Abaco din Bahamas insa se afla sub apele aduse de catre uraganul Dorian, care era incadrat in categoria 5 de periculozitate, cea mai mare, atunci cand a lovit țarmurile statului din Caraibe. Primul-ministru Hubert Minnis a inspectat din avion insula era imaginile arata proporțiile dezastrului.…

- Inundatii si vanturi violente: uraganul Dorian a facut cel putin cinci morti si peste 20 de raniti in Bahamas, potrivit unui bilant preliminar, si continua sa se dezlantuie asupra acestui arhipelag din Caraibe, in timp ce evacuarile sunt in curs in sud-estul Statelor Unite, incepand cu Florida. noteaza…

- Uraganul Dorian, care a lovit duminica Bahamas și se indreapta spre peninsula Florida, este una dintre cele mai puternice furtuni tropicale formate in oceanul Atlantic și care lovește coasta de est a SUA. Dorian este al cincilea ciclon de categoria 5 format in Oceanul Atlantic in ultimii patru ani și…

- Uraganul Dorian, inclus in categoria 4 pe scara Saffir-Simpson (ce contine cinci trepte), s-a apropiat amenintator duminica dimineata de Bahamas, insa ar putea sa ocoleasca statul american Florida, informeaza AFP. Potrivit celor mai recente previziuni publicate de Centrul National pentru…

- Ciclonul Dorian a crescut in intensitate vineri seara si a devenit un uragan de categoria 4 din 5 pe scara Saffir-Simpson, fiind insotit de viteze ale vantului de aproape 215 kilometri la ora, a anuntat Centrul National pentru Uragane (NHC) din Statele Unite, citat sambata de AFP. Uraganul se afla deasupra…

- Uraganul se afla deasupra Oceanului Atlantic, la circa 925 de kilometri est de orasul West Palm Beach, Florida, si la 645 kilometri est de Bahamas, a precizat NHC in cel mai recent buletin informativ, emis la ora 00:30 GMT.Intensificarea uraganului Dorian, care inainteaza spre coastele…