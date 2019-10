Stiri pe aceeasi tema

- Conform unor surse apropiate discuțiilor din PSD pentru desemnarea unui nou comisar european, dupa respingerea Rovanei Plumb, președintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen i-a cerut Vioricai Dancila sa discute cu președintele Klaus Iohannis și sa inainteze propunerea catre Bruxelles…

- Fara consultarea lui Iohannis Comitetul Executiv al PSD se reunește, marți, de la ora 16.00. Ședința are loc dupa ce Rovana Plumb a fost respinsa de Comisia JURI a PE pentru funcția de comisar european, iar premierul a anunțat ca va face o noua propunere in acest sens. Intalnirea social-democraților…

- Presedintele desemnat al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut luni inlocuirea rapida a candidatilor Romaniei si Ungariei, dupa ce nominalizatii celor doua tari pentru postul de comisar european au fost respinsi de Comisia Afaceri juridice (JURI) a PE din cauza unor conflicte de interese,…

- Luni dimineata, membrii Comisiei Juridice a Parlamentului European au facut ochii mari, a stupoare si groza totodata: un europarlamentar roman a vrut sa ii convinga ca e cinstit, achitandu-si peste noapte un imprumut cu plata in natura - doua apartamente care nici nu ii apartineau pe de-a-ntregul, potrivit…

- Nominalizarea Rovanei Plumb in functia de comisar european s-a facut prin incalcarea legii, potrivit Digi 24. Astfel, premierul era obligat sa informeze Parlamentul, iar persoana nominalizata sa fie audiata in comisiile parlamentare. Legea 373/2013, privind cooperarea dintre Parlament și Guvern in domeniul…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat-o pe Rovana Plumb pe lista completa a comisarilor europeni accceptati. Intr-un comunicat al Comisiei Europene, europarlamentarul social-democrat figureaza pe lista oficiala data publicitatii de Bruxelles. Ursula von der Leyen va anunta marti…

- Discutiile vor viza portofoliul de comisar european care ar urma sa revina Romaniei, precum si nominalizarile facute de Bucuresti. Intrebata duminica seara, la Antena 3, cand a vorbit ultima oara cu presedintele Klaus Iohannis, premierul a raspuns: „Am vorbit saptamana trecuta despre comisarul european.…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni, marti, 20 august, de la ora 11.00, la Bruxelles, cu viitorul presedinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Intalnirea are ca scop discuții despre desemnarea noului comisar european din partea Romaniei. „Am vorbit saptamana trecuta (cu seful statului…