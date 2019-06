Stiri pe aceeasi tema

- E revolta din ce in ce mai mare in PSD, atat in randul celor care cred in lupta cu statul paralel dusa ani de zile de Liviu Dragnea, dar si in randul celor care vor reforma si figuri noi la varful partidului. Oricum ar fi, Viorica Dancila i-a ostilizat pe multi dintre social-democrati. Deocamdata revolta…

- Paul Stanescu, liderul PSD Olt, a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca in partid se spune in gluma ca s-a decis congres rapid pe 29 iunie, varianta dorita de Viorica Dancila, pentru ca pe 3 iulie e posibil sa decida CCR ca au fost nelegal constituite completurile de trei. Pe de alta parte, tot Stanescu…

- Congresul organizat dupa intemnițarea lui Liviu Dragnea va avea loc in 29 iunie 2019, la Sala Palatului din Capitala. Deocamdata, singura care și-a anunțat candidatura pentru șefia PSD este premierul Viorica Dancila. Conferința extraordinara a PSD Bihor s-a organizat departe de ochii…

- Surse din PSD, citate de Adevarul, spun ca ministrul Educatiei este decis in proportie de 90 la suta sa intre in competitia interna. De altfel, la Congresul din martie anul trecut, Andronescu a candidat chiar impotriva Vioricai Dancila pentru functia de presedinte executiv al PSD, cu toate ca Viorica…

- "Cred ca voi candida. Deocamndata sunt foarte preocupata de organizare"a spus Viorica Dancila, la Marius Tuca Show. Intrebata daca va fi candidat, prim-ministrul a raspuns: "Da, dar eu sper sa mai fie și alți candidați". Congresul PSD va avea loc pe data de 29 iunie. In aceste…

- Viorica Dancila, presedinte executiv al PSD, va prelua temporar sefia partidului dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Dancila este decisa sa candideze la Congresul PSD din luna iunie pentru functia de presedinte, sustin surse politice pentru…

- Calin Popescu Tariceanu a recunoscut, miercuri seara, la Realitatea TV, ca Tudorel Toader l-a pacalit și pe el, nu doar pe Liviu Dragnea, in momentul in care a decis sa nu mai dea OUG de modificare a codurilor penale pentru a pune in acord deciziile CCR. Toader, ramas fara sprijin politic din partea…

- Liviu Dragnea a raspuns razand ”voi vota” cand a fost intrebat miercuri de ziariști daca va vota la referendumumul pe justiție de duminica. ”PSD mereu a spus ca susține intrebarile la referendum”, a mai spus liderul PSD. Intrebat despre posibilul anunț al candidaturii la prezidențiale, Dragnea a declarat:…