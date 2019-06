Stiri pe aceeasi tema

- In Europa, vineri este varful caniculei. In Franta, patru departamente din sud se afla sub cod rosu iar temperaturile ar putea depasi 45 de grade Celsius. S-au inregistrat deja primele victime.

- In Europa este asteptat astazi varful caniculei. In Franta, patru departamente din sud se afla sub cod rosu iar temperaturile acolo ar putea depasi 45 de grade Celsius. S-a inregistrat deja si o prima victima. In ciuda tuturor avertismentelor, un biciclist a plecat intr-o cursa si a fost rapus de caldura…

- Cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Franta a fost de 44,1 grade Celsius, masurata in sudul Frantei, in regiunea oraselor Montpellier si Nimes, in timpul unui val de canicula, in august 2003. 'Depasirea acestei temperaturi record la inceputul anului ar fi ceva exceptional', a afirmat…

- Caldura extrema din statul Bihar (nordul Indiei) a provocat moartea a 78 de persoane in decurs de 48 de ore, potrivit unui nou bilant publicat luni de autoritati, care au impus interdictia de a iesi din case in unele zone, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.Peste 130 de persoane au fost de…

- Temperaturile din Lituania au atins niveluri ce nu au fost niciodata inregistrate in iunie, au anuntat joi meteorologii locali, potrivit carora valul de caldura a determinat inchiderea scolilor si ameninta recoltele din aceasta tara baltica, informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Orasul Kaisiadorys…

- Urmeaza înca doua zile de foc. Se prognozeaza 35 de grade Celsius la umbra. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, o informare de disconfort termic și manifestari de instabilitate atmosferica în cea mai mare parte a țarii, valabila

- Temperaturile au urcat la 48 de grade Celsius in urma unui val de caldura care a cuprins largi portiuni din nordul, vestul si centrul Indiei, potrivit relatarilor din presa si precizarile facute vineri de...

- Temperaturile au urcat la 48 de grade Celsius in urma unui val de caldura care a cuprins largi portiuni din nordul, vestul si centrul Indiei, potrivit relatarilor din presa si precizarile facute vineri de autoritati, precizeaza DPA.