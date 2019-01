Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a declarat, marți, ca a discutat cu președintele Sloveniei Borut Pahor despre ideea extinderii UE in Balcanii de Vest, precizand ca aceasta va fi una dintre prioritațile Romaniei in mandatul de șase luni al Președinției Consiliului UE.„Am convenit ca trebuie sa stimulam in continuare…

- Presedintele parlamentului turc si fost prim-ministru Binali Yildirim va candida la primaria Istanbulului la viitoarele alegeri locale, a anuntat sambata presedintele Recep Tayyip Erdogan, potrivit DPA.Erdogan a spus despre Yildirim ca este cea mai "distinsa, experimentata si practica" alegere…

- Turcia si-a consolidat posturile de control de la frontiera cu Siria, in pofida anuntului anterior conform caruia o ofensiva militara preconizata a fost amanata, transmite luni dpa. Echipamente, printre care tancuri si piese de artilerie, precum si trupe au sosit in provincia Kilis, situata in sud-estul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat ca a avut duminica o convorbire telefonica cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, in cadrul careia au vorbit si despre retragerea trupelor americane din Siria, care se va desfasura ''lent si extrem de coordonat'', transmite AFP, potrivit Agerpres.''Tocmai…

- Viorica Dancila ia parte la deschiderea Summit-ului Inițiativei Central Europene, care are loc la Zagreb. În marja acestei reuniuni, Dancila va avea întrevederi bilaterale cu președintele Croației, Kolinda Grabar-Kitarovic, cu premierul și cu președintele

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila va participa maine, 3 decembrie 2018, la Zagreb, la deschiderea Summit-ului șefilor de Guverne din statele membre ale Inițiativei Central Europene (ICE). In marja acestei reuniuni, prim-ministrul roman va avea intrevederi bilaterale cu președintele Croației,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a respins marti decizia anuntata mai devreme in cursul zilei de Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO), in care Ankara este somata sa-l elibereze pe opozantul kurd Selahattin Demirtas, inchis din 2016, informeaza AFP. "Deciziile CEDO nu…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a declarat sambata ca patru soldati au fost ucisi si alti circa 20 raniti intr o explozie 39; 39;accidentala 39; 39; care a avut loc vineri la o baza a armatei in sud estul Turciei, relateaza AFP citat de Agerpres.ro 39; 39;Patru copii de ai nostri si au pierdut…