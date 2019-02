Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de tip McDonnel Douglas MD-87, care poate transporta 130 de pasageri, nu s-a mai mișcat de pe tarmacul aeroportului Adolfo Suarez din Madrid din 2010. Nimeni nu poate spune cine l-a lasat acolo.

- Starul muzicii pop Shakira a fost pusa sub acuzare pentru frauda fiscala in Spania, iar procuratura informeaza ca aceasta datoreaza statului iberic peste 14,5 milioane de euro.Informatia a fost facuta publica de purtatorul de cuvant al procuraturii din Madrid.

- Femei de afaceri romance, selectate prin programul Femeia Antreprenor 2018, vor putea cheltui aproape 1.400 de euro de la stat pentru calatorii in scopul dezvoltarii antreprenoriatului in randul femeilor, statul stabilind ca destinatii Londra, Paris, Madrid si Roma.

- Statul urmeaza sa trimita pe banii publici 80 de femei antreprenor din Romania in destinații de lux. Pe lista sunt orașe ca Londra, Paris, Madrid și Roma. Statul a stabilit destinatiile si perioadele orientative in care urmeaza sa trimita pe cheltuiala publica, 80 de romance pe care le va selecta in…

- Statul a stabilit destinațiile și perioadele orientative in care urmeaza sa trimita, pe cheltuiala publica, 80 de femei de afaceri romance, pe care le va selecta in programul Femeia Antreprenor 2018.

- O virgula lipsa din legea offshore ar putea pune in pericol profitul obtinut de statul roman din exploatarea gazelor din Marea Neagra, sustin liberalii. Liviu Dragnea le raspunde ca, daca vor sa introduca o virgula in text, sa faca o lege.

- Rise Project a publicat, la inceputul saptamanii, mai multe documente importante, pe care DNA nu le-a gasit la perchezitiile de la Tel Drum. Este vorba despre conținutul unei ”valiz”, despre care jurnaliștii spun ca a continut un hard negru cu 63 GB de continut din computerul unui om important de…

- "Acest infractor Dragnea, care s-a cocoțat in varful partidului și al statului, progreseaza. Din pacate, nu in domeniul calitații politicilor publice, nu in domeniul statului de drept, dar iata ca progreseaza semnificativ in domeniul fake news", a declarat astazi Klaus