Digi 24, amendat de CNA dupa ce CTP a comparat-o pe Viorica Dancila cu un pavian cu mantie

- Dupa amenda primita de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), iata ca si Consiliul National al Audiovizualului (CNA) reactioneaza prompt si sanctioneaza postul Digi 24 pentru remarca facuta de Cristian Tudor Popescu la adresa Viorica Dancila. Jurnalistul a declarat ca modul in care…

- Presedintele Consiliului pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Asztalos, a explicat, pentru MEDIAFAX, de ce sanctiunile in cazurile „Serban Nicolae – Chichirau” si „CTP – Viorica Dancila” au fost diferite. Csaba apreciza faptul ca Nicolae a fost provocat, iar CTP a fost cel care a provocat.

- Fostul premier Mihai Tudose a fost sanctionat cu avertisment de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru afirmatia referitoare la steagul secuiesc, consiliul luand in cacul scuzele publice ale lui Tudose. "Afirmatia domnului Mihai Tudose conform careia „Daca steagul…

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Asztalos, ii da replica lui Cristian Tudor Popescu dupa ce jurnalistul a declarat ca va contesta in instanta amenda primita pentru comentariile referitoare la coafura premierului Viorica Dancila. Asztalos i-a recomandat…

- Pavianul cu mantie a ajuns o veritabila vedeta in spatiul autohton, dupa ce jurnalistul Cristian Tudor Popescu a fost amendat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu 1000 de lei pentru ca a comparat mica primata cu noul prim-ministru al Romaniei, Viorica Vasilica Dancila.

- Cristian Tudor Popescu a criticat, la Digi 24, decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) de a-l amenda cu 1.000 de lei, dupa ce a comparat coafura premierului Viorica Dancila cu un pavian cu mantie.

- Mulți se așteptau ca Viorica Dancila sa adopte un stil de viața luxos dupa ce a fost nimita premier, dar lucrurile par sa nu stea așa. Cel puțin din punct de vedere al hainelor pe care le imbraca.

- Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a votat în unanimitate o hotarâre prin care Cristian Tudor Popescu a fost amendat contravențional cu 1.

- "Acceptam scuzele exprimate public de fostul premier, Mihai Tudose, care desi au fost formulate dupa decizia Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, reprezinta un gest de normalitate fata de comunitatea noastra. Constatam totodata cu regret ca nici pana in acest moment, niciun politician…

- Fostul premier Mihai Tudose anunta pe Facebook ca in 30 ianuarie a fost la CNCD pentru afirmatiile privind arborarea steagului secuiesc, reia precizarea conform careiea nu a fost vorba despre incitare la ura si spune ca a fost o lectie din care a invatat ca e “mai multa nevoie de rigurozitate si atentie…

- Cristian Tudor Popescu a declarat pentru HotNews.ro ca intentioneaza sa conteste in instanta sanctiunea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii, care l-a amendat contraventional cu o mie de lei pentru ca a comparat-o intr-o emisiune la Digi 24 pe Viorica Dancila cu un pavian cu mantie.…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a fost amendat de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) dupa ce, intr-o emisiune difuzata de Digi 24, ar fi comparat-o pe Viorica Dancila, noul prim ministru al Romaniei, cu o specie de maimuta. CTP sustine insa ca nu a fost o comparatie, ci o observatie…

- "Asocierea creata de catre domnul Cristian Tudor Popescu, la emisiunea Jurnalul de seara din data de 16.01.2018, pe postul de televiziune Digi 24, intre doamna Viorica Dancila si pavianul cu mantie, reprezinta hartuire si incalca dreptul la demnitate, conform art. 2, alin. 5 si art. 15 din O.G. nr.…

- Consiliul pentru Combaterea Discriminarii a decis, miercuri, amendarea jurnalistului Cristian Tudor Popescu cu 1.000 de lei pentru ca a asociat-o pe Viorica Dancila, intr-o emisiune la Digi24, cu un pavian cu mantie. Moderatorul, Cosmin Prelipceanu, va primi aceeasi amenda din cauza lipsei de reactie

- Jurnalistii Cristian Tudor Popescu si Cosmin Prelipceanu au fost amendati, fiecare, cu cate 1.000 de lei de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii. Masura vine dupa ce Popescu a facut o asociere intre premierul Viorica Dancila si “pavianul cu mantie”. “Asocierea creata de catre domnul Cristian…

- Cristian Tudor Popescu a analizat amanunțit ceremonie de investire a noului Cabinet condus de Viorica Dancila. Jurnalistul și-a aruncat prima oara privirea asupra președintelui Klaus Iohannis, in fața caruia noii miniștri și-au depus juramantul."Prima grija a președintelui Iohannis a fost…

- Fostul ministru de Finante Darius Valcov, cercetat in mai multe dosare penale, a fost numit, marti, consilier de stat in aparatul propriu al prim-ministrului, potrivit deciziei Vioricai Dancila, publicata in Monitorul Oficial.

- Fostul vicepremier Sevil Shhaideh va fi numita in functia de secretar general al guvernului, potrivit unor surse din PSD. Shhaideh ar urma astfel sa fie mana dreapta a Vioricai Dancila, care nu are experienta administrativa, potrivit Antena 3. Sevil Shhaideh lucreaza in aceste zile la programul de…

- Afirmatiile jurnalistului Cristian Tudor Popescu la adresa premierului desemnat, Viorica Dancila, au starnit extrem de multe controverse si critici.CNCD vor sa-l sanctioneze pe jurnalist dupa afirmatiile de la Digi 24, iar CNA a anunțat ca s-a autosesizat. Enervat de afirmatiile CTP-ului, viceprimarul…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), prin Haller Istvan, membru in Colegiul Director al Consiliului, s-a autosesizat in privinta declaratiei jurnalistului Cristian Tudor Popescu referitoare la premierul desemnat Viorica Dancila, afirmatie prin care a asemanat "o persoana cu…

- In urma sesizarii, CNCD a decis ca Cristian Tudor Popescu sa fie audiat marti. In emisiunea "Jurnalul de seara" a postului Digi 24 din 16 ianuarie, Cristian Tudor Popescu a asemanat coafura premierului desemnat, Viorica Dancila, cu o specie de maimuta - pavianul cu mantie. In schimb, jurnalistul…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu afirma ca nu a primit nicio citatie de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) în legatura cu declaratii la adresa premierului desemnat, Viorica Dancila, pe care spune ca nu a comparat-o cu o maimuta. "N-am primit nimic. Trebuie sa primesc…

- Ce viteza impresionanta are Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii, a apreciat ironic jurnalistul Cristian Tudor Popescu, comentand faptul ca instituția citata s-a autosesizat in legatura cu unele declarații facute marți la Digi24 despre premierul desemnat, Viorica Dancila.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Cristian Tudor Popescu a fost citat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), dupa ce a comparat coafura premierului desemnat, Viorica Dancila, cu cea a unei maimuțe. Alaturi de jurnalist, a fost citat și postul Digi 24, acolo unde au fost facute afirmațiile considerate jignitoare…

- Decizia de a o desemna premier pe Viorica Dancila afecteaza pagina de Facebook a presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce mai multi utilizatori au decis sa-si retraga ”like-urile”. In plus, postarile presedintelui sunt asaltate de tot mai multe comentarii negative. ”Slabiciunea si oportunismul, lasitatea…

- Decretul de desemnare a Vioricai Dancila, publicat in Monitorul Oficial, a fost scris greșit, pentru ca s-a omis al doilea nume, Vasilica. Documentul a fost publicat in ultima parte a Monitorului Oficial de miercuri seara, dupa anunțul șefului statului privind decizia de a o accepta pe Dancila ca premier…

- Presedintele Klaus Iohannis este contestat in mediul online dupa decizia de a o desemna pe Viorica Dancila in functia de premier, in mai putin de 20 de ore peste 3.300 de oameni retragand like-ul de pe pagina de Facebook a presedintelui. In momentul desemnarii Vioricai Dancila, presedintele avea 1.815.189…

- Gabriela Zoana, 38 de ani, o inlocuiește ae Viorica Dancila in Parlamentul European. Zoana, doriginara din Pitești, este director general adjunct la Registrul Comertului și acum ii va lua locul Vioricai Dancila in Parlamentul European. Gabriela Zoana a fost avocat timp de zece ani si vorbeste fluent…

- Cristian Tudor Popescu a lansat un atac dur la adresa Vioricai Dancila, propusa pentru funcția de premier de PSD, dupa plecarea lui Mihai Tudose.Jurnalistul spune ca are o singura curiozitate in privința europarlamentarului PSD: sa o auda vorbind in limba engleza. Citește și: Dragnea…

- &"Pentru noi este importanta punerea în practica a programului de guvernare&", a afirmat Viorica Dancila, dupa ce a fost desemnata prim-ministru de catre președintele Klaus Iohannis care a acceptat, astfel, propunerea PSD pentru aceasta funcție.

- Europarlamentarul Catalin Ivan sugereaza ca membrii Comitetului Executiv Național au fost mințiți atunci cand le-a fost prezentata anvergura europeana a Vioricai Dancila. Ivan spune ca nominalizarea acesteia a fost primita cu amuzament și perplexitate de colegii de la Bruxelles iar europarlamentarul…

- Se intampla vara trecuta, la Mamaia, la intalnirea femeilor social-democrate. Liviu Dragnea a primit din mana europarlamentarului Vioricai Dancila, ”tulnicul” lui Avram Iancu, cu care, i-a spus aceasta, Craișorul Munților iși chema ostașii la lupta. „Ne-ati spus ca suntem o armata si ca aveti incredere…

- Delegatia PSD-ALDE a terminat consultarile cu seful statului. Liviu Dragnea a facut declaratii ulterior si si-a exprimat speranta ca presedintele va accepta propunerea PSDin persoana Vioricai Dancila. „I-am prezentat presedintelui in mod oficial si direct propunerea noastra, in persoana doamnei Viorica…

- Statistica de pe site-ul P.E. arata ca social-democrata are 332 de luari de cuvant in acest mandat, 151 de propuneri de rezolutie si 170 de intrebari parlamentare. Insa a fost o singura data raportor principal, functie pe care eurodeputatii o considera cea mai relevanta si importanta pentru munca lor.…

- Ministrul Muncii Olguța Vasilescu a declarat la finalul ședinței Comitetului Executiv al PSD ca Viorica Dancila se bucura de tot sprijinul partidului pentru funcția de premier. De altfel, nominalizarea ar fi fost votata de forul de conducere in unanimitate, cu o abtinere.

- In acest context, ziaristul a facut referire și la gestul sau de protest pe care l-a facut la B1 TV, in direct, vizavi de Șerban Nicolae. Vazand dialogul spumos dintre deputata USR și senatorul PSD, avut chiar in Parlament, Liviu Mihaiu s-a intors cu spatele. "Și doamnei Chichirau a inceput…

- "Astazi am depus plangere impotriva lui Serban Nicolae la Senat si la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Nu doar eu am fost jignita, ci toate femeile. A fost lezata insasi demnitatea femeii. Mai mult, Romania nu poate tolera sa fie reprezentata in cele mai inalte foruri politice de…