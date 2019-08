Stiri pe aceeasi tema

- Politia a evacuat vineri peste 6.000 de locuitori din orasul Whaley Bridge dupa ce un baraj a fost grav avariat in urma ploilor abundente cazute in ultimele zile in centrul Marii Britanii, care ameninta sa se rupa, potrivit Reuters.

- Aceasta masura in legatura cu persoanele aflate in situatie ilegala, al caror numar l-a estimat la 500.000 numai la Londra, ar urma, in opinia sa, sa fie insotita de decizii menite a impiedica noi intrari ilegale de imigranti, pentru a se evita un "efect de bumerang". In timpul unui miting…

- Vremea rea face ravagii: case distruse, curti inundate, oameni evacuati O casa a fost distrusa si alte 25 au fost avariate, iar zeci de anexe si gradini au fost inundate in satul Valea Rece, comuna Lunca de Jos, in urma unei viituri produse in timpul noptii de duminica spre luni pe paraul Valea Rece,…

- Un numar de 63 locuinte din localitatea galateana Corod au fost inundate, luni seara, iar 170 de persoane au fost evacuate, dupa ce paraul Corozel a iesit din matca, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Eugen Chirita, potrivit Agerpres. Potrivit…

- Mii de cetațeni romani din Italia, Germania, Franța, Austria, Marea Britanie și alte state europene au format cozi masive duminica in orașele unde exista secții de vot la alegerile europarlamentare și la referendumul declanșat de președintele Klaus Iohannis, dupa cum ...