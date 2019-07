Stiri pe aceeasi tema

Mai mulți lideri europeni l-au felicitat marți pe Boris Johnson, dupa ce acesta a fost ales in funcția de președinte al Partidului Conservator și in cea de premier al Marii Britanii, potrivit Euronews.

Comisia Europeana a reiterat ca este gata "sa se angajeze cu statele membre care ar fi cel mai afectate" de un Brexit fara acord, la care Boris Johnson spune ca este pregatit sa recurga pentru a se asigura ca Marea Britanie va parasi UE la 31 octombrie.Executivul UE analizeaza ce programe…

Ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a anuntat ca isi va da demisia in cazul in care conservatorul Boris Johnson va deveni noul premier al Marii Britanii, potrivit Euronews, anunta Mediafax. „Intentionez sa demisionez dupa audierea de miercuri a premierului (noul prim-ministru va fi desemnat…

"Presupunand ca urmatorul prim-ministru va fi Boris Johnson, inteleg ca membrilor guvernului sau li se va pune intre altele conditia sa accepte o iesire (a Marii Britanii din Uniunea Europeana) fara acord la 31 octombrie. Este ceva la care nu as putea adera niciodata", a declarat Hammond pe BBC.

Boris Johnson va propune Uniunii Europene un acord privind comertul liber post-Brexit și ieșirea Mari Britanii din UE pe 31 octombrie fara un acord daca acesta va fi respins. "Ceea ce a spus Boris a fost clar: Nu vom negocia din nou", a declarat Iain Duncan Smith, șeful de campanie a lui Boris Johnson.

Finlanda a preluat ieri de la Romania presedintia Consiliului UE si a adoptat sloganul „O Europa sustenabila – Un viitor sustenabil", relateaza DPA, potrivit Agerpres. Promovarea „leadership-ului global in privinta actiunii climatice" al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze…

Viitorul prim-ministru al Marii Britanii trebuie sa fie o persoana „de încredere", pentru a evita declanșarea de alegeri generale și a opririi procesului de Brexit, a declarat Jeremy Hunt, candidat pentru funcția de premier al Marii Britanii, citat de BBC. Jeremy Hunt, care ocupa…

Boris Johnson, considerat favorit pentru a deveni premier al Marii Britanii, a pledat pentru mentinerea cooperarii cu Marea Britanie in eventualitatea producerii unui Brexit fara acord, informeaza EUObserver, potrivit mediafax.