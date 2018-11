Cifrele nu ne dau bataie de cap doar la aritmetica. In limba romana, numeralul este una dintre cele mai complexe parti de vorbire. Desi in clasele primare elevii invata ca numeralul este doar de doua feluri, cardinal – cel care exprima un numar intreg si ordinal - care arata ordinea intr-o insiruire, Gramatica Academiei Romane stabileste ca aceasta parte de vorbire mai are alte cinci tipuri diferentiate in functie de ceea ce exprima.