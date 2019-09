Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de experti in economie au descoperit ca diferentele salariale de la Hollywood din 2015 sunt similare cu cele din anul 1980, in continuare actorii fiind mai bine platiti decat actritele indiferent de rolurile interpretate.

- Starurile masculine castiga, in medie, cu 1,1 milioane de dolari mai mult decat cele feminine la Hollywood, diferentele salariale din 2015 fiind similare cu cele din 1980, potrivit unui studiu realizat de o echipa de cercetatori in economie, informeaza The Guardian citat de mediafax.Sofia…

- Dupa ce se incheie o relatie, femeile plang si se invinovatesc, dar nici barbatii nu se lasa mai prejos. Analizand situatia, specialistii au ajuns la concluzia ca barbatii sufera din dragoste mai mult decat femeile.

- Ziarul Unirea Reglementari noi privind pensiile: MILIOANE de pensionari vor primi mai multi bani. Femeile vor primi un cuantum egal cu barbații Reglementari noi privind pensiile: MILIOANE de pensionari vor primi mai multi bani. Femeile vor primi un cuantum egal cu barbații Noua lege a pensiilor se aplica…

- In datele adunate de-a lungul anilor arata ca femeile traiesc mai mult decat barbații, in medie cu 5 ani. Insa, in ciuda faptului ca au o durata de viața mai indelungata, semnele imbatranirii se arata mai rapid la femei decat la barbați.

- Așadar, din punctajul total realizat existent pe decizie vor trebui sa scada punctajul obținut prin aplicarea indicelui de corecție, scrie dcbusiness.ro. Diminuarea punctajului total inainte de a fi impartit la 25 va fi cuprins intre 6 si 20%. Citeste si Cine mai poate obtine cumul de pensii.…

- Incepand cu 1 iulie, se majoreaza varsta standard de pensionare. Barbatii au dreptul la pensie daca au implinit 63 de ani si au acumulat un stagiu de cotizare de 34 de ani. Femeile se vor pensiona la varsta de 58 de ani si sase luni, avand un stagiu de cotizare de 31 de ani si jumatate.

