- Sarbatoarea Centenarului a trecut ca si cand ar fi avut loc acum o suta de ani. Se trece la lucruri serioase: bugetul. Se lucreaza de zor. Se impart bani. Dupa cate se pare, marele impartitor este Darius Valcov, consilierul premierului, omul care a gandit programul economic al PSD. Ca intotdeauna sunt…

- In prezent, legea prevede ca punctul de amenda sa fie de 145 de lei, adica 10% din nivelul salariului minim brut, scrie a1.ro. Creșterea salariului minim brut va duce, in mod firesc, și la scumpirea amenzilor. Asta, desigur, daca Guvernul nu ia masuri in acest sens. Citeste si Amenda uriasa…

- Ziua Nationala a Romaniei din acest an are o semnificatie speciala si o incarcatura emotionala deosebita, sarbatoarea Marii Uniri fiind un bun prilej de rememorare a grandorii acelei generatii de oameni de stat si de intelectuali care au condus natiunea spre unirea tuturor romanilor si care au manifestat…

- Cu ocazia implinirii a 100 de ani de la aniversarea Marii Uniri de la 1918, in ziua de sambata, 1 decembrie 2018, Penitenciarul Gherla, ca institutie publica din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, va participa, alaturi de celelalte structuri ale statului, la manifestarile dedicate…

- Regina Maria este una dintre cele mai importante si mai iubite personaje ale istoriei moderne a Romaniei. Rolul pe care ea l-a avut in anii Marelui Razboi, dar si in timpul tratativelor de pace de la Paris a facut ca Romania sa aiba cea mai buna sansa in procesul de realizare a Marii Uniri.

- Un tanar a furat banii din portofelul unei cliente, chiar daca a vazut ca este filmat. Hoțul nu s-a sinchisit de camerele de supraveghere dintr-un cabinet veterinar din Timișoara, a luat banii și a plecat. Imaginile au devenit publice, iar pagubașa spera ca Poliția sa dea de urma acestuia pentru a-și…

- Sediul Primariei Gradistea a fost jefuit in noaptea de duminica spre luni, din primele constatari, hotii luand toti banii care se aflau in seiful institutiei, a precizat, primarul localitatii, Ilie...

- Comunicat PSD prin care se anunța noi dotari la spitale sau prin care botoșanenii afla ca la anul se mai construiesc niște gradinițe ori ca un anume studiu pentru un drum este gata și candva, probabil vor incepe și lucrari.