Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea stie ca, la Valcea, in comuna Voineasa, s-a construit unul dintre cele mai frumoase si promitatoare domenii schiabile din Romania – Transalpina Ski Resort. Pana acum, insa, nu a fost valorificat nici 10 % din potentialul incredibil al acestei pitoresti zone, suprafete impresionante, propice…

- „Daca ne ducem în șanț în raport cu drumul fața de Uniunea Europeana, sau ne ducem într-o parcare laterala, cu coji de pepeni, hârtii, semințe, PET- uri aruncate pe jos, ne parcam acolo, Transilvania nu va face asta”, a subliniat jurnalistul, care este de parere…

- ”Sa fim romani uniti” si ”sa fim mandri ca suntem romani”, sunt mesajele premierului Dancila, spunand ca sunt o suta de motive pentru unitate si mandrie. Ea a spus ca adreseaza ”un mesaj de pace si unitate” tuturor romanilor. ”Eu cred in consens, in echilibru si in coperare. vedem cu…

- Un tir incarcat cu material lemnos s-a rasturnat sambata, la orele pranzului, pe drumul national 17, care leaga Suceava de Ardeal.Incidentul s-a petrecut in localitatea Piatra Fantanele, judetul Bistrita Nasaud, dar primii care au intervenit au fost cei de la Garda de Interventie Poiana Stampei, cu…

- Sarbatoare mare pentru toți creștinii ortodocși in prima sambata din luna noiembrie. Ceea ce in Ardeal se numește Ziua morților, de inspirație catolica, are echivalent in tradiția ortodocsa prin așa-numita Sambata a Morților sau Moșii de toamna. Este momentul in care toți creștinii ortodocși ii pomenesc…

- "Dupa analiza datelor transmise de Comisia de Prognoza, MMJS lucreaza la cresterea salariului minim pe economie înca de la finalul acestui an si la diferentierea salariului minim in functie de studii sau vechimea de peste 15 ani. Aveti mai jos analiza Comisiei de prognoza si a MMJS si…

- La Liceul Agricol din Beclean, judetul Bistrita-Nasaud, notiunea de scoala gratuita este chiar o realitate. Fondul clasei nu exista, iar elevilor nu li se cer bani pentru nicio dotare la scoala. Acestia insa cultiva legume si fructe, pe care mai apoi sunt vandute, iar din banii rezultati se doteaza…

- Reprezentantii asociatiilor care lupta pentru Autostrada Ungheni - Targu Mures, ce leaga Moldova de Ardeal, declara ca Liviu Dragnea pune bete in roate construirii acesteia. Ei spun ca liderul PSD da dovada de rea-credinta fata de Moldova.