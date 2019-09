Stiri pe aceeasi tema

- Apple si-a prezentat cele mai noi smartphone-uri, iPhone 11, iPhone 11 Pro si iPhone 11 Pro Max, ce vin cu functii noi, dar si cu preturi ridicate. Totusi, exista aternative daca nu vrei sa-ti faci credit pentru achizitia celui mai nou iPhone.

- Cu aproape exact cinci ani in urma, Apple și-a prezentat smartwatch-ul. A fost primul nou produs hardware al companiei dupa moartea lui Steve Jobs, scriu jurnaliștii de la CNN. Cea mai convingatoare actualizare nu este o caracteristica, ci prețul. Seria 5 smartwatch incepe de la 399 USD sau…

- Apple tocmai a prezentat noile sale dispozitive iPhone, iPad și Apple Watch, insa imediat dupa aceea, cateva dintre dispozitivele mai vechi ale companiei au fost scoase de la vanzare. In timp ce se fac pre-comenzi pentru iPhone 11, a șaptea generație de iPad și Apple Watch Series 5, site-ul Apple nu…

- Marți, 10 septembrie, Apple și-a lansat pe piața cele mai noi produse: iPhone 11, iPhone 11 Pro și iPhone 11 Pro Max, Apple Watch V și tableta iPad generația a VII-a, Apple Arcade, dar și mult așteptatul Apple TV+.

- Apple TV+ va fi disponibil in 100 de tari, iar cumparatorii de iPhone, iPad sau computere Mac vor beneficia de gratuitate pentru acest serviciu timp de un an. In familie, pana la sase membri ai acesteia vor beneficia de acelasi abonament. Intre show-urile originale se vor afla "See" si "The Morning…

- Apple a prezentat marti, la evenimentul de toamna al companiei, telefonul iPhone 11, care este prevazut cu doua camere pe spate si optiuni noi pentru culori, pretul de baza fiind de 699 de dolari, relateaza Reuters.

- LANSARE IPHONE 11 LIVE VIDEO STREAM ONLINE Grupul american Apple a invitat mass-media la un eveniment organizat pe data de 10 septembrie, la care cel mai probabil va fi dezvaluita o noua versiune a telefonului iPhone,...

- Speculațiile s-au dovedit a fi adevarate, iar Google a lansat versiunea finala de Android 10 în urma cu mai puțin de 24 de ore. Din pacate, nu o poți experimenta pe foarte multe smartphone-uri. Dupa o lunga perioada în care s-a aflat în beta, gigantul din Mountain…