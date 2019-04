Diferenta dintre teorie si practica: invatamantul este obligatoriu pana la clasa a X-a, dar o treime din tineri nu termina gimnaziul

Stiri pe aceeasi tema

- Actul care modifica Legea Educației și prelungește, astfel, invațamantul obligatoriu de la 12 la 15 ani a fost promulgat și urmeaza sa intre in vigoare. Copiii vor incepe școala de la grupa mare și o vor incheia in clasa a XII-a, nu in a X-a, așa cum este in prezent.

- O noua lege adoptata luni de Senat, prevede ca invatamantul general obligatoriu sa creasca de la 11 la 15 clase, treptat, pana in 2030. Pana acum, invatamantul obligatoriu incepea la clasa pregatitoare si se incheia in clasa a X-a. Asta inseamna ca elevii erau obligati sa stea in scoala 11 ani. Noua…

- Noile reforme ce pot intra in vigoare bulverseaza. Copiii ar intra in invațamantul obligatoriu la 4 ani. Aceștia ar putea sa treaca prin doua grupe de gradinita si sa nu renunțe la studii pana la finalul liceului. Potrivit noii Legi a Educației, copiii ar trebui sa faca doi ani in plus de gradinița,…

- Ecaterina Andronescu anunta ca se consulta cu directorii de scoli privind necesitatea Evaluarii Nationale de la clasa a VIII-a, existand posibilitatea ca testul sa fie desfiintat, intrucat de la anul invatamantul obligatoriu ar putea incepe la 5 ani si sa se termine in clasa a XII-a. Ministrul a precizat…

- Ecaterina Andronescu anunta ca se consulta cu directorii de scoli privind necesitatea Evaluarii Nationale de la clasa a VIII-a, existand posibilitatea ca testul sa fie desfiintat, intrucat de la anul invatamantul obligatoriu ar putea incepe la 5 ani si sa se termine in clasa a XII-a.Ministrul…

- 15 ani de invatamant obligatoriu, mai multe examene si chiar eliminarea evaluarii de clasa a opta. Sunt ideile incluse in noua lege a educatiei, aflata pe masa senatorilor si trimisa la vot in cateva zile. Copiii ar putea fi obligati sa treaca prin doua grupe de gradinita si sa nu abandoneze scoala…

- Ministrul Ecaterina Andronescu spune ca Evaluarea Naționala de la clasa a VIII-a nu ”se mai justifica”, fiind considerata ”o evaluare intermediara”. Asta in condițiile in care, de anul viitor, invațamantul obligatoriu ar urma sa fie extins pana la clasa a XII-a. ”Este acum la Senat, chiar este pe lista…

- Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia organizeaza joi, 28 februarie 2019, de la ora 1700, Ziua portilor deschise, eveniment care se adreseaza preșcolarilor și parintilor acestora, in vederea inscrierii copiilor in clasa pregatitoare. Aceasta activitate are ca scop familiarizarea preșcolarilor…