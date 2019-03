Diferenţa dintre rata de ocupare a bărbaţilor şi cea a femeilor în România, peste media UE Diferenta dintre rata de ocupare a barbatilor si cea a femeilor cu varsta cuprinsa intre 20 si 64 de ani a ajuns in Uniunea Europeana la 11,5 puncte procentuale in 2017, de la 11,6 puncte procentuale in 2016, arata datele prezentate marti de Oficiul de Statistica al UE (Eurostat). În 2017, cele mai mari diferenţe între ratele de ocupare a forţei de muncă în rândul bărbaţilor şi a femeilor din UE se înregistrau în Malta (24,1 puncte procentuale), Italia (18,8 puncte procentuale), Grecia (19,7 puncte procentuale) şi România… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

Sursa articol si foto: incont.ro

