- O 'defectiune' tehnica ar putea provoca intarzieri pentru circa jumatate din cele aproape 30.000 de zboruri programate marti in spatiul aerian european, a comunicat Eurocontrol, organizatia europeana pentru siguranta navigatiei aeriene. 'Astazi, 29.500 de zboruri erau asteptate in reteaua europeana.…

- Miercuri, Corina Suteu, fost ministru al Culturii, a tinut o conferinta despre ce inseamna cultura europeana in prezent si despre relevanta acesteia pentru identitatea europeana. Suteu a vorbit despre felul in care sunt vazuti europenii de cei de pe celelalte continente, despre documentele care vizeaza…

- Mai multe state europene, in frunte cu Germania, exporta anual sute de mii de masini vechi cu motor diesel. Acestea ajung in tari precum Romania, Albania, Cehia sau Kosovo, potrivit Deutsche Welle. „Nu avem taxe de poluare pentru masini, lucru care face Romania un paradis pentru masinile…

- In cadrul seminarului „Lean for Small Business”, care se va desfașura in 19 aprilie 2018, la Hotel Transilvania din Alba Iulia, vor fi abordate subiecte strans legate de dezvoltarea unei firme, cum ar fi, spre exemplu, productivitatea, profitabilitatea și resursa umana. “Productivitatea unei companii…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca maine dimineata cel tarziu incep sa ajunga dozele de imunoglobulina, fiind vorba despre fiolele aduse prin intermediul Mecanismului de Protectie Civila, potrivit Agerpres. In urma cu aproximativ doua saptamani, Sorina Pintea a precizat ca a fost…

- Un responsabil guvernamental polonez a fost arestat de serviciile de securitate din Polonia, fiind banuit ca a furnizat Rusiei informatii secrete despre tacticile pe care guvernul de la Varsovia intentioneaza sa le foloseasca in vederea blocarii constructiei gazoductului Nord Stream 2, care va lega…

- Mikhail Putin, o ruda a lui Vladimir Putin, este noul vicepresedinte Gazprom. Potrivit Interfax, acesta este fiul unui var al presedintelui Rusiei. Gazprom, compania controlata de statul rus, a anuntat vineri ca Mikhail Putin a fost numit vicepresedintele Consiliului de Administratie al Gazprom. Mikhail…

- Agentia de presa rusa Interfax precizeaza ca este vorba de Mikhail Putin, fiul unui var de-al lui Vladimir Putin. Incepand din 2008, Mikhail Putin este membru in consiliul director al companiei de asigurari Sogaz, principalul furnizor de servicii de asigurari pentru grupul Gazprom. Purtatorul de cuvant…

- Un oraș din județul Cluj ia ”fața” reședinței Cluj-Napoca și câștiga locul 1 în competiția SUMP AWARDS, pentru cel mai bun plan de mobilitate urbana durabila. ”Am câstigat!!! Turda a obținut locul 1 în competiția SUMP AWARDS,…

- 2018 fara vara in Romania? Acest fenomen straniu nu a mai avut loc din aprilie 1815: „Vom trece printr-o perioada de transformari generale” Anul 2018 ar putea fi un an fara vara, asa cum s-a intamplat si in 1815 dupa eruptia vulcanului Tambora. Aceasta e teoria care circula in ultima vreme pe Internet.…

- Elevii de clasele a XI-a au avut, la simularea Bacalaureatului la istorie, de redactat un eseu despre Europa postbelica, iar cei de clasa a XII-a, despre Romania secolului XX, avand de mentionat informatii despre Constitutiile din aceasta perioada. Liceeni de la real au dat simularea la matematica.…

- Dependenta UE de gazele rusesti nu mai este un secret pentru nimeni. Nici folosirea gazului de catre rusi ca arma economica nu mai este un secret. Totusi, un raport recent arata ca lucrurile stau mult mai rau. Zilele foarte reci care au bantuit inteaga Europa saptamanile trecute, basca persepectiva…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, 12 martie, ca in maximum doua saptamani vor veni in Romania, din Austria, 10.000 de doze de imunoglobulina, urmand ca alte doua state, SUA si Italia, sa trimita alte o suta de kilograme. “Partial s-a rezolvat (n.r. problema imunoglobulinei). Ceea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spunea la Congresul PSD ca Portul Constanța trebuie sa devina principala poarta de intrare in Europa ”chiar daca se vor supara unii”. Dragnea se referea la Olanda, care incearca sa mențina Portul Rotterdam drept cel mai mare centru economic maritim al Europei.Citește…

- Conform documentului intitulat „Crestere prin unitate: Modernizarea mecanismului de convergenta al Europei“ (Growing United: Upgrading Europe’s Convergence Machine), tehnologia genereaza beneficii pentru cei cu venituri mari si pentru cele mai avansate companii aflate in regiunile prospere, insa risca…

- Extinderea tehnologiei in tot mai multe domenii risca sa lase in urma cele mai sarace natiuni ale Europei, dar si lucratorii necalificati, adancind si mai mult discrepantele economice la nivelul Uniunii Europene, potrivit reportului BM. "Tehnologia genereaza beneficii pentru cei cu venituri…

- Banca Mondiala: Un adolescent din trei se afla sub nivelul de baza al cunostintelor Potrivit unui raport al al Bancii Mondiale, un adolescent roman din trei se afla sub nivelul de baza al cunostintelor necesare pentru citit si pentru matematica, iar extinderea tehnologiei in tot mai multe domenii…

- 'Vom propune un nou SUV compact bazat pe platforma Dacia Duster, de aceeasi talie dar pozitionat diferit', a explicat Bruno Ancelin, vice-presedinte Renault responsabil de planificare produs. Acest Duster 'premium' ar urma sa fie mai rafinat si putin mai scump, urmand a fi dezvaluit la salonul auto…

- In 2030, peste 1 din 3 kilometri parcurși vor fi in regim de ”ride sharing” In 2030, 40% din distanțele parcurse ar putea fi realizate in vehicule autonome Kilometrii parcurși de fiecare automobilist ar putea crește, in Europa, cu 23%, in State Unite cu 24% și in China cu 183%. Parcul auto din China…

- Horoscop Romanii continua sa creada in Europa și in valorile pe care aceasta le promoveaza. Avem nevoie de increderea și dinamismul lor, in construirea viitoarei Uniuni Europene, ale carei baze se vor pune la summitul de la Sibiu, din 2019, in timpul Președinției romane a Consiliului UE

- Ford a anuntat astazi la Geneva debutul public european al modelelor Ford Mustang Bullitt - programat pentru productia in versiunea pentru Europa in luna iunie, Ford Edge - cel mai avansat SUV creat vreodata de Ford, si KA+ Active, primul crossover inspirat de lumea SUV-urilor care-si face loc in familia…

- Cea mai saraca regiune din UE ramane partea de nord-vest a Bulgariei, cu un PIB pe cap de locuitor de 29% din nivelul mediu al Uniunii, arata datele Eurostat. In urma acestei regiuni se afla Mayotte din Franta (33%), partea de centru-nord si centru-sud din Bulgaria (cate 34%), precum si partea de nord-est…

- 'Sa nu lasam stanga nationalistilor. Noua social-democratie trebuie sa fie cu adevarat de stanga', a spus el intr-un interviu acordat cotidianului Le Soir si postului RTL, in care si-a prezentat o carte recent publicata si intitulata 'Dans ce clair-obscur surgissent les monstres' (In acest clar-obscur…

- Gabriel Liiceanu si Horia-Roman Patapievici au deschis, sambata, conferintele „Despre lumea in care traim”, organizate de Fundatia Humanitas Aqua Forte. Cei doi au vorbit despre „splendoarea Europei”, facand o incursiune in izvoarele culturii europene, si vorbind despre valorile universale care s-au…

- Datele unui sondaj realizat recent de compania franceza Ifop, in cadrul proiectului Sputnik.Opinii, arata ca majoritatea locuitorilor Batranului Continent nu considera Rusia drept parte a Europei. Excepție face Polonia, unde cei chestionați, in proporție covarșitoare, s-au declarat convinși ca Rusia…

- Premierul Viorica Dancila a discutat cu presedintele PE, Antonio Tajani Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila a discutat, în aceasta dupa-amiaza, la Bruxelles, cu presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, care i-a cerut sa continue lupta împotriva coruptiei si pentru…

- Deși avem cea mai mare rata a proprietarilor de locuințe din Europa, 96%, fața de media europeana care este de 69,5%, suntem proprietari pe cele mai mici și mai vechi case de pe continent, potrivit informațiilor furnizate de bancile pentru locuințe din Romania. „Romanii sunt proprietari pe o bojdeuca…

- FCSB a castigat cu Lazio si pare mare favorita azi, insa istoria pastreaza amintirea a doua momente unicat: dupa victorii fabuloase in Europa echipa care le-a obtinut a pierdut la scurt timp in fata rivalei traditionale. 1-0 cu Lazio. Prima victorie all-time a Stelei impotriva unei echipe din Italia.…

- "Alegerile din 4 martie vor decide modul in care Italia se va inscrie in procesul european in urmatorii ani, care se anunta decisivi", afirma autorii studiului. "Ele ar putea duce la o criza politica", atentioneaza acestia.Coalitia de dreapta/extrema dreapta ramane in frunte, potrivit ultimelor…

- Toleranța liderilor europeni fața de valurile de refugiati va duce la apariția partidelor extremiste, care ar putea strange in jurul lor un numar impunator de baștinași. Declarația aparține politologului Valeriu Ostalep și a fost facuta intr-un interviu pentru Sputnik Moldova.

- Amenintarea terorista la adresa Europei nu va face decat sa creasca anul acesta, avertizeaza unii experti, in contextul in care multi combatanti straini de intorc acasa avand cunostinte “high tech” despre arme, pe care le-au invatat pe terenul de lupta, scrie The Telegraph. Zeci de jihadisti urmeaza…

- Rusia, NATO și securitatea Europei. Raportul Conferintei pentru Securitate Munchen are concluzii ingrijoratoare pentru orice locuitor al Europei, aratand ca am ajuns „mai aproape - mult mai aproape! - de un conflict militar semnificativ”.

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom, informeaza AGERPRES . Administratia…

- Industria europeana de otel trebuie sa se pregateasca pentru a inchide o serie de fabrici din cauza unui surplus care reprezinta o cincime din capacitatea totala. In caz contrar Europa risca sa fie inlocuita de importatori cu alti rivali mai ieftini, transmite executivul Voestalpine, unul dintre…

- Postul de televiziune BBC a realizat un experiment menit sa identifice motivele pentru care unii angajatori britanici prefera sa ofere locurile de munca imigranților din Europa de Est. Potrivit documentarului, muncitorii sunt mai harnici daca omologii lor din Marea Britanie care au petrecut mai mult…

- El nu a putut ajunge la eveniment pentru a le vorbi oamenilor, dar a transmis un mesaj audio care a fost difuzat de Monica Macovei. VEZI ȘI: Macovei, in PE, necruțatoare cu politicienii romani: LICHELE, HOȚI. Nu se mai poate așa! "Imi pare rau ca a ieșit așa și ca nu pot sa ajung.…

- Catalin Oprisan, redactorul sef de la a1.ro, a prezentat la rubrica Smiley News de la Neatza, o harta digitala care arata cum s-a schimbat evolutia Europei din anul 400 I.H, pana in prezent.

- Chiar daca regiunile din vestul tarii au avantajul proximitatii de retelele de autostrazi din centrul si vestul Europei, Bucurestiul a generat, anul trecut, peste jumatate din cererea de pe segmentul spatiilor industriale si logistice. In 2017, cererea bruta de spatii industriale si de logistica…

- 'Parasim Uniunea Europeana, nu Europa', a declarat Thesa May pentru Bild intr-un interviu aparut sambata. Nu va fi un al doilea referendum privind Brexit-ul, a mai afirmat May, insa a adaugat ca Marea Britanie isi mentine angajamentul fata de apararea si securitatea Europei si ca Londra nu vrea…

- Comisia Europeana a adoptat marti prima strategie la nivel european privind materialele plastice, care se inscrie in eforturile de tranzitie spre o economie mai circulara si prevede ca toate ambalajele din plastic de pe piata Uniunii Europene vor deveni reciclabile pana in 2030, se arata intr-un comunicat…

- Uniunea Europeana declara razboi ambalajelor din plastic, ca parte a unui plan mai amplu de curatare a mediului european, incercand sa se asigure ca orice astfel de ambalaj va fi reutilizabil sau reciclabil pana in 2030. Mobilizat de decizia Chinei, care a interzis importul de deseuri reciclabile,…

- În 2013 de exemplu, Biserica St. Jaques din Abbeville, construita în 1868, a fost demolata, cheltuielile totale fiind de 350 000 de euro. Aceasta suma este inferioara celei care era necesara pentru restaurarea templului. Numarul de credincioși a scazut constant în ultimele…

- "Unele dintre acestea ar fi putut fi atacuri in masa, de tipul celor mai mari cu care v-ati confruntat pe teritoriul Europei sau chiar mai rau, deoarece ele implicau aviatia civila", a afirmat el, enuntand contributiilor Israelului la Alianta Nord-Atlantica.Totusi, Netanyahu nu a oferit…

- Temperaturile ridicate din aceste zile, cu 19 grade Celsius, atinse la Lugoj, judetul Timis, i-au luat prin surprindere chiar si pe meteorologi, care admit ca vremea din aceste zile reprezinta „o anomalie”.

- Handbalista Cristina Neagu a fost aleasa jucatoarea Europei in 2017 prin voturile fanilor, intr-un sondaj al forului continental de profil (EHF). Aproape 30.000 de voturi s-au inregistrat pentru Neagu, dar si alte handbaliste, precum Katarina Bulatovici, Anita Gorbicz sau Nora ...

- 52% dintre mașinile vandute in Norvegia in 2017 au fost electrificate complet sau parțial. Este o premiera mondiala atinsa de o țara in care numarul de mașini electrice vandute intr-un an e aproape egal cu cel al mașinilor diesel, scrie automarket.ro.

- Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuințe au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfașoara cu dificultate. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate de un val uriaș.…