Stiri pe aceeasi tema

- Barajul de la Suhaia, județul Teleorman, e in pericol sa se rupa, iar mai multe autospeciale de tractare din mai multe judete actioneaza in zona, unde se efectueaza lucrari de consolidare a digului si evacuare apa, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ”In localitatea…

- CSM Flacara Moreni – FC Petrolul Ploiești, ora 15:00, Stadion „Flacara” Bogdan Chitic Fara probleme in a-și trece in cont, pe teren, primele șase puncte din returul Ligii a III-a, la care s-au adaugat alte trei, la masa verde, ca urmare a refuzului celor de la Viitorul Domnești de a organiza partida…

- Hidrologii au instituit duminica un Cod Galben de inundatii, valabil de luni de la ora 12.00 pana miercuri la ora 18.00, pe rauri din judetele Mehedinti, Dolj, Valcea, Olt, Teleorman, Arges, Dambovita, Giurgiu, Buzau, Constanta si Tulcea. Codul Galben vizeaza ...

- Hidrologii au instituit duminica un Cod galben de inundatii, valabil de luni de la ora 12:00 pâna miercuri la ora 18:00, pe râuri din judetele Mehedinti, Dolj, Vâlcea, Olt, Teleorman, Arges, Dâmbovita, Giurgiu, Constanta, Buzau

- Nicolae Tilihoi, fostul fundaș al Universitații Craiova, a murit la 61 de ani, in aceasta dimineața. Fostul jucator suferea de o boala incurabila și facea tratament de aproape trei ani. Nicolae Tilihoi a fost un jucator de baza in Craiova Maxima. Nicolae Tilihoi a fost descoperit de Corneliu…

- UPDATE ora 11:00 – Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat suspendarea cursurilor școlare in 38 de unitați de invațamant din urmatoarele județe: Argeș (19), Braila (4), Vrancea (4), Galați (3), Vaslui (3), Mehedinți (2), Alba (2) și Valcea (1). Informațiile au fost furnizate de inspectoratele…

- Ministerul Educatiei anunta ca vineri cursurile au fost suspendate partial in scoli din alte opt judete. In Capitala si in alte zece judete copiii nu merg vineri la scoala, din cauza zapezii si a viscolului, transmite News.ro . Potrivit Ministerului Educatiei, vineri dimineata au fost suspendate cursurile…

- Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat suspendarea cursurilor școlare in 38 de unitați de invațamant din urmatoarele județe: Argeș (19), Braila (4), Vrancea (4), Galați (3), Vaslui (3), Mehedinți (2), Alba (2) și Valcea (1). Informațiile au fost furnizate de inspectoratele școlare județene…

- Din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare sunt suspendate integral- pentru ziua de vineri- in judetele Giurgiu, Dambovita, Prahova, Teleorman, Buzau, Dolj, Calarasi, Ilfov, Olt, Ialomita (cu exceptia gradinitelor cu program prelungit) si in municipiul Bucuresti, potrivit informatiilor…

- Marcatori: Codroiu (56)/ Velisar (3), Ciocalteu (32), Arnautu (36, 51, 70-pen), Lambru (76, 87). Aninoasa: Tatar (73 Grigore) – Grigorescu, Pahontu, Neaga, Dita (73 G. Matei) – Calines-cu, Lica (38 Dinu), Blas, Nedelea – Maican, Codroiu. Antrenor: Cristian Balasa. Petrolul: Bolboasa – Prunescu (68 Antoche),…

- FC Aninoasa – FC Petrolul Ploiesti 1-7 (0-3) Bogdan Chitic Stadion: “Comunal”, Aninoasa. Spectatori: 500. Au marcat: Codroiu (59)/Velisar (2), Ciocalteu (32), Arnautu (36, 51, 71-pen.), Lambru (75, 88). FC Aninoasa: Tatar (73 I. Grigore) – Grigorescu, Pahontu, Neaga, Dita (73 Matei) – Blas, Lica (45+2…

- Copii loviti si gazati la meciul FC Aninoasa – Petrolul Ploiești, din seria a treia a Ligii 3, joc disputat sambata, in Dambovița. Foto: infoploiesticity.ro Sambata, Petrolul a castigat in deplasarea de la Aninoasa cu scorul de 7-1 , insa victoria a fost umbrita de confruntarile dintre forțele de ordine…

- Meteorologii au emis, duminica dupa-amiaza, o avertizare cod portocaliu de polei pentru Bucuresti si zece judete, pana la ora 18.00. Avertizarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este in vigoare de la ora 14.30 si pana la ora 18.00, interval in care in Capitala si in zece judete vor fi…

- Hidrologii au emis, joi, o noua avertizare cod portocaliu de inundatii, valabila de joi, de la ora 12.00 pana vineri la ora 12.00, fiind vizate rauri din judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu si Giurgiu. Specialistii au emis si un cod galben valabil pentru rauri din alte judete. Potrivit…

- Avertizarea nowcasting cod galben emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este valabila pana la ora 10.00, in judetele Ialomita, Valcea, Gorj, Prahova, Arges si Dambovita, iar pana la ora 9.00 in Arad si Timis. Vizibilitatea este redusa sub 200 de metri si izolat sub 50 de metri. Totodata,…

- Federatia Romana de Handbal a anuntat, joi, lotul de 18 jucatoare pentru meciurile cu Rusia, din preliminariile Campionatului European de handbal feminin. Lotul este urmatorul: Valentina Ardean Elisei (SCM Craiova), Eliza Buceschi (ASC Corona Brasov), Raluca Bacaoanu (HCM Rm. Valcea), Bianca…

- SCM Craiova a reușit, miercuri, marea surpriza a campionatului, trecand cu 23-21 de CSM București! "Tigroaicele" vin dupa o perioada in care nimic parca nu se leaga in jocul echipei. In Liga Campionilor au remizat acasacu Rostov, au pierdut la Gyor si au invins cu emotii pe Midtjylland. Primaria…

- Universitatea din București implementeaza proiectul “SUCCESS – Startup-uri Constituite pe Competențe Economice Sustenabile de Succes”, un proiect de sprijin antreprenorial la care vor participa 378 de persoane din Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, respectiv din județele Prahova, Argeș, Dambovița,…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 19-a. In ultimul meci al rundei, derby-ul campionatului, SCM Craiova – CSM București. Sambata, 3 februarie CSM SLATINA – HC DUNAREA BRAILA 17-16 ASC CORONA 2010 BRAȘOV – CSU DANUBIUS GALAȚI 21-18 CS RAPID USL METROU BUCUREȘTI – AHCM SLOBOZIA Duminica, 4 martie…

- Aurelian Rosca a demisionat, joi, din postul de antrenor principal al echipei feminine de handbal HCM Ramnicu Valcea, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. Noul staff tehnic al echipei valcene este compus din Gheorghe Sbora (antrenor principal), Maria Radoi (antrenor secund) si Ildiko Barbu (antrenor…

- Zeci de oameni mor anual in Romania din cauza complicațiilor severe ale gripei. In acest sezon, pana la sfarșitul lunii februarie au murit 69 de oameni din cauza gripei, de aproape trei ori mai mulți decat in tot sezonul 2016-2017. Specialiștii cerceteaza in fiecare an evoluția cazurilor de gripa din…

- Crește de la o ora la alta numarul județelor unde se inchid școlile din cauza viscolului. In județul Giurgiu, unde nu s-a invațat luni și marți, copiii raman acasa și miercuri. In Argeș, cursurile au fost suspendate miercuri, iar abia vineri copiii vor reveni la școala. Factorii de decizie din județul…

- Petrolul a avut parte de o repetitie reusita, in compania unui sparing-partener perfect, din punct de vedere al echipei ploiestene. Jocul a iesit bine, golurile au curs in poarta oaspetilor, care au dat vina, oficial, pe propriul site, inclusiv pe… ninsoare, pentru esecul rusinos, scor 6-0, pe care…

- Procurori DIICOT, impreuna cu polițiști de la Crima Organizata, au destructurat un grup infracțional organizat specializat in falsul de moneda. Membrii gruparii sunt banuiți ca au acționat inclusiv pe raza județului Vrancea. Suspecții sunt banuiți ca au cumparat bunuri puse la vanzare…

- Procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Pitesti impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitești au efectuat, marti, cinci perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti și a județelor Ilfov, Dambovița și Giurgiu in cadrul unei acțiuni vizand destructurarea unui grup infractional ...

- Politistii au facut, marti, cinci perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in falsificarea de bani. Persoanele vizate sunt banuite ca au inselat cel putin 15 persoane de la care au cumparat diferite bunuri…

- Site-urile de vanzari on-line au intrat in atenția unor infractori care s-au folosit de bancnote false pentru achiziționarea de produse. Gruparea infracționala a fost destructurata de DIICOT iar procurorii au descris modul de acționare al acestora. Mascații au descins la mai multe adrese de ppe raza…

- Comunicat de presa 20.02.2018 - DIICOT La data de 20.02.2018 procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Pitesti impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitești au efectuat un numar de 5 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti și a județelor Ilfov, Dambovița…

- Marți, 20 februarie, procurorii D.I.I.C.O.T.- S.T. Pitesti impreuna cu ofițeri de poliție judiciara din cadrul B.C.C.O. Pitești au efectuat un numar de cinci perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti și a județelor Ilfov, Dambovița și Giurgiu in cadrul unei acțiuni vizand destructurarea…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca a inregistrat peste 30.000 de locuri de munca vacante. Potrivit datelor, Bcureștiul, Prahova și Timiș sunt județele cu cele mai multe locuri de munca disponibile. Angajatorii cauta in principal vanzatori, lucratori comerciali și croitori. Agentia Nationala…

- CSM Bucuresti, CSM Bistrita si Dunarea Braila sunt primele echipe calificate in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. Daca detinatoarea trofeului si-a rezolvat problemele inca de la inceputul anului, cand a invins AHCM Slobozia cu 34-19, celelalte doua formatii au avansat in…

- A doua zi dupa remiza onoranta din Dambovița, bifata in meciul amical cu divizionara C, FC Aninoasa, echipa care a terminat turul campionatului Ligii A Prahova pe locul 1, CS Blejoi, a mai disputat inca un test, lotul mai numeros permițandu-se a se face și un joc cu o trupa din același eșalon, al patrulea,…

- FC Arges – FC Petrolul 0-0 FC Arges: N. Grecu – Oancea, Ciuca, Vișa, Șerbanica – Raul Costin, Tabacariu – R. Grecu, Șerban, Nastasie – Buhaescu. Au mai jucat: Panait, Mihaescu, Martin, David, Cotiga, Tofan, C.Stoica, A. Popa și Nila. Antrenor: Emil Sandoi. Petrolul: Bolboasa – Antoche, Ichim (60 Frincu),…

- Primul amical al Petrolului din cel de-al doilea stagiu de pregatire, care a inceput de marti, la Buftea, s-a incheiat cu un succes, scor 3-2, in fata unei alte echipe de esalon 3, Unirea Slobozia. A fost un joc in care prima repriza se poate spune ca a apartinut galben-albastrilor, dupa care, partea…

- Deputatul PSD de Dambovița, Carmen Holban, susține construirea unui Spital Metropolitan in București. Recent, primarul capitalei, Gabriel Firea a lansat Post-ul Agenda parlamentara: Carmen Holban, apel pentru susținerea construirii unui Spital Metropolitan in București apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Pana pe 9 februarie, farmaciștii și asistenții de farmacie din București, Ilfov, Giurgiu, Dambovița și Brașov care se inscriu la eveniment, beneficiaza de taxe reduse. Inscrierile pentru ediția 63 a Simpozionului Regional Farma Practic, ce va avea loc in perioada 9-10 martie 2018, sunt deschise!…

- Hidrologii au emis o atentionare cod galben de inundatii pentru rauri din 15 judete din nordul, vestul si sudul tarii, valabila de sambata dimineata pana duminica la ora 15.00. Codul galben a fost instituit pe raurile din bazine hidrografice din judetele Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Bihor,…

- Se cauta voluntari pentru educația copiilor din centrele de plasament din Cluj Programul educational Ajungem MARI lanseaza un apel de voluntariat catre toate marile companii din Romania si angajatii acestora, oferind posibilitatea angajatilor cu program incarcat sa devina voluntari Ajungem MARI…

- La finalul primei saptamani de pregatire centralizata, la Cheile Gradistei, Petrolul a sustinut un prim amical “la munte”, in compania unei alte formatii de esalon trei, Cetate Olimpic Rasnov. Galben-albastrii s-au impus cu scorul de 2-1 (1-0), gratie golurilor reusite de catre Chindris (28) si Paun…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 14-a. Azi, derby-ul Braila – Galați. CSM București a jucat in devans. LIVETEXT CSM București – Gyor, in Liga Campionilor la handbal feminin. Victorie magnifica. Reacții | LIVE&FOTO 21 ianuarie CSM București – AHCM Slobozia 35-23 27 ianuarie 11:00: CSM SLATINA…

- CSM București s-a distrat, in Sala Polivalenta din București, cu campioana Europei, Gyor! Unguroaicele veneau din postura de favorite, nu doar prin prisma faptului ca dețin titlul continental la nivel de cluburi și ca au staruri ale handbalului mondial, ci și datorita antrenorului Martin Ambros,…

- Ninge pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi de pe raza judetelor Dolj, Caras – Severin, Mehedinti, Olt, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita, Prahova, Hunedoara, Timis, Brasov, Sibiu, Covasna, Harghita, Mures, Cluj, Bistrita-Nasaud, Alba, Neamt, Suceava, Botosani, Bacau…

- Corona Brasov si CSM Roman au jucat la sfarsitul acestei saptamani cu antrenori noi pe bancile tehnice si ambele au reusit sa se impuna in deplasare, in ultima etapa a turului Ligii Nationale. Cu Vasile Curiteanu si Dragos Dobrescu, Corona a castigat cu 28-27 cu CSM Bistrita. Cu Dumitru Musi nou…

- Cod galben de ninsori in Teleorman, incepand de duminica seara in Eveniment / Meteorologii au emis atentionare cod galben de ninsori si vant pentru mai multe judete din vestul, centrul, sudul si estul tarii. Astfel, duminica, de la ora 20.00, pana luni, la ora 11.00, in judetele Caras-Severin,…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 13-a. CSM București – Danubius Galați, in program, azi, de la 17.00, in Sala Polivalenta din Capitala. Vineri, 19 ianuarie CSM BUCUREȘTI – CSU DANUBIUS GALAȚI Sambata, 20 ianuarie 16.00 CSM SLATINA – CS MAGURA CISNADIE HCM RM VALCEA – CS RAPID Duminica, 21…

- Liga Naționala de handbal feminin, etapa a 11-a. Derby la Zalau, unde echipa lui Gheorghe Tadici și campioana CSM București. 10 ianuarie 17.00 HCM Rm. Valcea – CSM Roman 17.30 SCM Craiova – CS Rapid Usl Metrou București 17.30 CSM Bistrița – CS Magura Cisnadie 18.00 CSM Slatina – AHCM Unirea Slobozia…

- Conform Centrului Infotrafic al Politiei Romane, circulatia pe DN7 Bucuresti - Targoviste se desfasoara ingreunat (pe un fir, alternativ) la km 22+400 de metri, in zona localitatii Gulia din judetul Ilfov, aproape de limita cu judetul Dambovita, din cauza unui accident rutier. Accidentul a…

- Dupa miezul noptii, jandarmii montani din cadrul Detasamentului Sinaia au fost solicitati pentru a recupera si salva patru turisti care, de aproximativ patru ore, erau blocati cu autoturismul in zapada, pe drumul ce leaga cota 1.400 de Schitul Sfanta Ana, potrivit Jandarmeriei Prahova. "Erau…