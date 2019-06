Diferendul transnistrean rămâne îngheţat. Dodon: Pentru moment nu există o conjunctură favorabilă găsirii unei soluţii Pentru solutionarea acestei probleme este nevoie de un consens atat pe plan intern, cat si la nivel international, a apreciat Igor Dodon joi seara, invitat la emisiunea 'Puterea a patra' la postul de televiziune N4. 'Nu poate sa fie un plan al Rusiei pentru (Republica) Moldova pentru ca el o sa fie blocat de Europa si America. Nu poate sa fie un plan al Americii pentru Transnistria pentru ca o sa fie blocat de Rusia. Trebuie sa fie un consens', a declarat Dodon, citat de IPN. In prezent, a spus Dodon, trebuie sa fie abordate problemele sociale cu care se confrunta locuitorii din regiunea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

