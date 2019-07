Diferend comercial între Japonia şi Coreea de Sud: Aproape 7 din 10 sud-coreeni vor să boicoteze produsele nipone Aproape 67% dintre sud-coreenii participanti la sondajul Realmeter au declarat ca se vor alatura in viitor campaniei de boicotare a produselor nipone.



In acelasi sondaj, 48% dintre cei intervievati au afirmat ca iau parte si in prezent la campania de evitare a produselor japoneze, in timp ce 45,6% au spus ca nu au aderat deocamdata la ea.



Sondajul vine dupa ce saptamana trecuta Japonia a restrictionat exportul catre Coreea de Sud a trei materiale cruciale pentru productia de semiconductori, ecrane pentru televizoare si telefoane smart si alte piese, intr-un context in care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in a criticat miercuri declarațiile oficialilor japonezi care au pus la îndoiala sancțiunile impuse de Coreea de Sud împotriva Coreei de Nord, justificând în același timp controlul mai strict aplicat de guvernul japonez asupra exporturilor high-tech…

- Magistrala 5 de metrou va fi deschisa la sfarsitul lui decembrie 2019 si se va circula pe ea, a dat asigurari marti seara ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Şeful de la Transporturi a precizat că va avea o discuţie cu noul director al Metrorex, Marin Aldea, şi îi va transmite…

- Hong Kong a fost ales in fruntea clasamentului, Tokyo vine pe locul al doilea, iar Singapore pe locul trei, in timp ce capitala coreeana Seul pe locul patru, ceea ce inseamna ca Zurich este locul cel mai scump din Europa pentru muncitorii straini. Intre timp, alte doua orase elvetiene - Berna, care…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a cerut vineri o ancheta "independenta" pentru a-i gasi pe autorii atacurilor de joi impotriva a doua tancuri petroliere in Marea Oman, imputate de Statele Unite Iranului, care le neaga, informeaza France Presse. "Este foarte important sa cunoastem…

- Raed Arafat șeful DSU, a ajuns sambata seara in Alba, in zonele din sudul județului lovite de inundații. Secretarul de stat va participa la ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența. In zona de Sud a județului Alba s-a format sambata dupa-masa o viitura din cauza scurgerilor…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, ingrijorat de intensificarea ostilitatilor in nord-vestul Siriei, le-a cerut luni partilor implicate in conflict sa ii protejeze pe civili si a solicitat Rusiei sa contribuie la respectarea armistitiului, relateaza AFP potrivit Agerpres. "La 5 mai,…

- Presedintele Klaus Iohannis a dat startul campaniei pentru referendumul pe Justitie, care se va desfasura pe 26 mai, odata cu alegerile europarlamentare. Seful statului si-a schimbat fotografia de cover de la Facebook. Astfel, pe pagina oficiala a presedintelui apare o fotografie cu el introducand…

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, i-a spus miercuri ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, ca Moscova "destabilizeaza" Venezuela si i-a cerut din nou Rusiei sa inceteze sprijinul acordat presedintelui venezuelan, Nicolas Maduro, relateaza AFP, citata de Agerpres.In cursul unei…