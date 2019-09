Dietele vegane și vegetariene scad riscul de boli de inima, dar cresc riscul de accident vascular cerebral, sugereaza un studiu major. Cercetarea, publicata in British Medical Journal, a analizat 48.000 de persoane de pana in 18 ani. Veganii și vegetarienii au avut cu 10 cazuri mai puține boli coronariene la un numar de 1.000 de... Read More Post-ul Dietele vegane și vegetariene ar putea fi legate de un risc mai mare de AVC apare prima data in TaBu .