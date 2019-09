Stiri pe aceeasi tema

- Dietele vegana si vegetariana sunt asociate unui risc redus de boli cardiovasculare, insa ar putea creste posibilitatea declansarii unui accident vascular cerebral, conform unui studiu efectuat in Marea Britanie pe parcursul a 18 ani si publicat recent, citat de Press Association. Persoanele…

- Jocul la telefonul mobil ar putea alunga tensiunea intr-un mod mai eficient decat folosirea aplicatiilor de mindfulness sau utilizarea jucariilor antistres, conform unui studiu realizat in Marea Britanie, citat joi de Press Association. O echipa de oameni de stiinta de la University College London si…

- Substante anticanceroase pot fi extrase si produse dintr-o floare asemanatoare cu margareta, a demonstrat o echipa de oameni de stiinta in urma unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat miercuri de Press Association. Cercetatorii au demonstrat o metoda de extractie si de modificare…

- Trilioane de mucuri de tigari ajung in fiecare an in mediul inconjurator si reprezinta un risc pentru dezvoltarea plantelor, sugereaza un studiu efectuat in Marea Britanie, citat vineri de Press Association.

- Numarul persoanelor obeze l-a depasit pe cel al fumatorilor, raportul dintre acestea fiind in prezent de doi la unu, a avertizat organizatia britanica Cancer Research UK potrivit careia greutatea corporala in exces provoaca mai multe cazuri de anumite forme de cancer decat tigarile, relateaza Press…

- Antibioticele pot creste vulnerabilitatea in fata gripei si pot agrava simptomele acesteia, conform rezultatelor unui studiu publicat de un institut de cercetare din Marea Britanie, citat marti de Press Association. Mecanismele naturale de aparare contra gripei prezente la nivelul plamanilor au devenit…

- Cel putin doua ore pe saptamana petrecute in mijlocul naturii ar putea reprezenta limita de timp esentiala pentru stimularea sanatatii si a starii de bine a organismului, potrivit unui studiu preluat joi de Press Association. Conform cercetatorilor, persoanele care petrec cel putin 120 de minute pe…

- Dezvoltarea plamanilor copiilor poate fi afectata de microparticulele de plastic din cauciucurile autovehiculelor eliberate in atmosfera, conform unei investigatii efectuate in Marea Britanie, citata luni de Press Association. Particulele toxice emise de gazele de esapament, cauciucurile si franele…