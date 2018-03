Stiri pe aceeasi tema

- Dieta cu lamaie. Slabesti si detoxifici organismul Dieta cu lamaie este una dintre cele mai eficiente diete de slabit si, totodata, de detoxifiere, pe parcursul careia nu vei resimti senzatia de foame. Cura cu lamâie dureaza 16 zile, perioada în care specialistii sustin ca organismul…

- Dieta fulger de primavara. Slabesti mancand Dieta fulger a primaverii te ajuta sa slabești mancand pe saturate. Este eficienta tocmai pentru ca iți va da o senzație precoce de sațietate, astfel incat nu vei mai simți nevoia de a manca alimente nepermise. Mic dejun - o cana cu lapte…

- Risca puscarie pentru cateva pungi cu carne. Le-a ascuns in geaca Poate ajunge dupa gratii dupa ce a furat cateva pungi cu carne dintr-un magazin din Cluj. Le-a ascuns in geaca. "La data de 1 martie, în jurul orei 15.00, polițiști din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești, s-au…

- Teatrul Maghiar se alatura campaniei Artiști pentru artiști, dedicata artistilor in dificultate Teatrul Maghiar de Stat Cluj se alatura campaniei naționale Artiști pentru artiști inițiata de UNITER. Astfel, spectacolele Îngeri în America I-II de Tony Kushner se vor juca în cadrul…

- Dieta cu orez este una dintre cele mai purificatoare diete, deoarece orezul este folosit si in detoxifiere. Nutritionistii au creat aceasta dieta dupa nenumarate analize asupra dietei chinezilor, renumiti pentru felul in care arata, scrie realitatea.net.

- Dieta part-time. Slabesti 3 kg in doua saptamani Ce-ai zice daca in locul lungilor diete restrictive ai tine un regim „part-time", care te ajuta sa scapi de 3 kg in doua saptamani? Ziua 1 Micul dejun:250 kcal -1 ceasca cafea sau ceai cu 1 lingurita zahar-200 ml suc proaspat…

- Adoptarea unei forme de dieta vegetariana, cea lacto-ovo-vegetariana, poate fi la fel de eficienta ca si cea mediteraneana pentru scaderea riscului de boli de inima si de accident vascular cerebral, conform unui studiu realizat in Italia, scrie agerpres.ro.

- Dieta cu hrișca este foarte populara pe meleagurile noastre, mai ales in zonele din nordul țarii. Exista mai multe variante ale acestei diete, noi va prezentam doua diete cu hrișca – cele mai apreciate și eficiente.

- Pentru a pierde in greutate, trebuie sa mananci mai puține calorii decat arzi, simplu! Bineințeles ca sportul este foarte important in menținerea greutații, insa acesta nu reprezinta decat aproximativ 20% din rezultat -succesul revenind nutriției in proporție de nu mai puțin de 80%. Tocmai de aceea,…

- Spanacul, aliment minune pentru slabit. Slabesti pana la 5 kg in 5 zile Cura rapida cu spanac este ideala in eliminarea toxinelor din organism, in energizarea organismului si promitand o pierdere rapida a kilogramelor in plus. Prima zi a dietei cu spanac Micul dejun: un smoothie preparat…

- Daca vrei sa scapi de kilogramele in plus, atunci dieta cariologilor este cea mai recomandata. Dureaza 15 zile. La micul dejun se mananca piersici, portocale, pepeni și pere. Exclus banane și struguri. In cazul in care vei urma dieta urmatoare, atunci poți fi sigur ca vei slabi doua kilograme pe zi.…

- Dieta cu sfecla este una dintre dietele care dau rezultate uluitoare in timp record. Dupa doar 3 zile de regim de regim alimentar, cu sfecla, vei reuți sa slabești patru kilograme.

- Curele de slabit sunt frustrante atat pentru ca nu mancam chiar ce ne dorim si nici nu vedem rezultatele rapid. De cele mai multe ori, din cauza unor greseli minore, nu reusim sa miscam cifrele de...

- Dieta de 13 zile mai este cunoscuta și sub denumirea de ”dieta NASA”, deoarece, din componența ei, fac parte alimente consumate astronauți in timpul pregatirii fizice pentru expedițiile spațiale

- In timpul unei zile fara prea multa miscare, o femeie poate arde cam 40 g grasimi – deci, doar o parte din cat consuma. In mod obisnuit, mesele noastre contin in jur de 70 g grasimi pe zi (chiar si 120 g in weekend).

- Deși lactatele sunt un subiect destul de controversat trebuie precizat faptul ca iaurtul grecesc fața de celelalte produse din aceasta categorie conține o cantitate mult mai mica de lactoza. Ofera un aport bun de proteine, calciu, probiotice, potasiu dar și vitamina B12. Este un ajutor…

- Kilogramele în plus pot deveni o problema deranjanta pentru o mulțime de femei, iar atunci când procentul de grasime din organism este mult prea ridicat, nu doar aspectul are de suferit, ci pot sa apara și o serie de probleme de sanatate.

- Locul Clujului in topul mondial al siguranței cetațenilor. Sta mai bine decat Berlinul Primarul Emil Boc a prezentat un top al orașelor, in funcție de siguranța pe care o resimt cetațenii sai. Clujul este pe un loc foarte onorant pe plan internațional, în ceea ce privește siguranța cetațenilor,…

- Cuplul care a supravietuit accidentului aviatic din Rusia contra sumei de 170 de dolari Un cuplu care trebuia sa fie in avionul care s-a prabusit, duminica, in apropiere de Moscova, povesteste cum a ocolit moartea. Maxim Kolomeytsev, care a împlinit 35 de ani duminica, trebuia sa fie în…

- Regimul poate fi repetat de doua ori consecutiv, insa nu mai mult pentru ca pot aparea probleme grave de sanatate. Iata cum arata meniul pe zile. Ziua 1 Mic dejun: Un cartof fiert fara sare si un borcanel de iaurt. Pranz: doi cartofi copti cu sare si un borcanel de iaurt.…

- Dieta cu castraveți detoxifica organismul, hidrateaza intens și va ajuta sa slabiți 2 kilograme în doar trei zile. Face însa parte din categoria dietelor-fulger și nu trebuie ținuta mai mult de câteva zile, întrucât este hipocalorica și nu ofera organismului toate…

- Nu mai e mult pana ce primavara vine și toata lumea iși dorește un corp sanatos și frumos, cu care sa se mandreasca! Afla de la „Prietenii de la 11” ce presupune dieta hiperproteica!

- Dieta disociata este apreciata de multe femei, mai ales, insa pentru rezultate bune, trebuie respectate cateva reguli. Dureaza 7 zile in care se consuma doar alimentele permise și trecute mai jos.

- Un tanar a fost batut in fata unei scoli din Dej. Agrsorii au ajuns pe mana politiei Doi tineri din Dej (de 17, respectiv 20 de ani) sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de loviri si alte violente si tulburarea ordinii si linstii publice. Tânarul de 20 ani, a fost prezentat…

- Replica PNL Cluj pentru deputatul Horia Nasra: "De ce nu v-ați batut pentru alocarea de fonduri pentru proiectele județului Cluj?" PNL Cluj a dat o replica liderului interimar al PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, care a criticat modul in care conducerea liberala a judetului a impartit banii din impozitul…

- India, unde locuieste a sasea parte din populatia lumii, se confrunta cu un val de cazuri de diabet la adulti si hipertensiune arteriala, care afecteaza atat populatia instarita, cat si pe cei saraci, se precizeaza intr-un studiu reprezentativ realizat pe un esantion de peste 1,3 milioane de persoane,…

- Razie in Floresti. Amenzi de peste 5.000 lei Politistii din Floresti au actionat pe DN1 E60 si pe strazile Eroilor si Cetatii, pentru prevenirea traversarilor neregulamentare, conducerii sub influenta bauturilor alcoolice si a depasirii vitezei legale. Pentru depistarea soferilor care depasesc…

- LOTO. Numerele extrase duminica, 28 ianuarie Duminica, 28 ianuarie au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 25 ianuarie, Loteria Romana a acordat 14.727 de castiguri in valoare totala de 1.131.026,25 lei. Numerele extrase…

- Kilogramele in plus sunt inamicul oricarei femei. Nu exista femeie care sa nu se lupte pentru a-si atinge greutatea ideala. Medicii cardiologi americani au descoperit o dieta rapida de slabit. Astfel, in doar doua saptamani, poti slabi 10 kilograme.A

- Lintea este excelenta pentru creier si stimuleaza memoria si concentrarea. Lintea contine mai putine calorii si este bogata in proteine, potasiu, aminoacizi, iod, fosfor, fier, magneziu, B1, B2, comparativ cu alte leguminoase. Poti slabi 14 kilograme in doua saptamani cu ajutorul acestei…

- Daca vrei sa slabesti, trebuie sa stii cate calorii sa consumi, dar si alte cifre sunt importante in dieta ta. Specialistii PopSugar te ajuta sa calculezi cate calorii sa consumi daca vrei sa slabesti. Ce consum caloric zilnic ai acum? Inainte de a face schimbari in dieta ta, urmareste care este aportul…

- Dieta cu ceai verde și lapte este o metoda simpla de a slabi rapid și a-ți pregati corpul pentru concediu. Ai grija, însa, sa o ții în weekend sau când nu ești nevoita sa ieși din casa.

- Dieta indiana, bazata pe alimente precum cereale, legume și produse lactate, te poate ajuta sa pierzi in greutate și sa te menții in forma fara sa te infometezi.Astfel, un plan de dieta adecvat și exercițiile fizice regulate pot oferi rezultate mai mult decat satisfacatoare.

- Alaptarea bebelusilor timp de sase luni reduce cu pana la 47% riscul mamelor de a se imbolnavi de diabet, potrivit unui studiu publicat marti in Journal of the American Medical Association (JAMA).

- Dieta cu orez este una dintre cele mai purificatoare diete, deoarece orezul este folosit si în detoxifiere. Nutritionistii au creat aceasta dieta dupa nenumarate analize asupra dietei chinezilor, renumiti pentru felul în care arata.

- Dieta mediteraneana a intrat in patrimonul Unesco datorita beneficiilor pe care aceasta le aduce sanatații. Este cea mai sanatoasa cura de slabire din lume, adoptata din cele mai vechi timpuri.

- Foarte multe persoane se confrunta cu problema kilogramelor in plus. Unii oameni chiar fac eforturi pentru a slabi, in timp ce altii doar isi plang de mila si mentin acelasi stil de viata.

- Kilogramele in plus dau motive de suparare multor femei, prin urmare acestea cauta mereu soluții pentru a se simți bine in pielea lor. Infometarea nu este deloc cea mai buna soluție, de aceea dieta indiana te ajuta sa slabești sanatos.

- Greșelile alimentare care afecteaza procesul de pierdere in greutate sunt urmatoarele: Se bea numai un pahar de suc la micul-dejun Daca iți incepi ziua numai cu un suc, faci o greșeala. Sucul, indiferent de care este, crește nivelul de zahar din sange, provocand astfel creșterea producției…

- Iata care sunt alimentele unei diete rapide care ajuta la cresterea metabolismului. Introdu-le in dieta ta zilnica si rezultatele nu vor intarzia sa apara. Diete rapide # 1. Ardei iuteStudiile au demonstrat ca un consum de ardei iute poate creste metabolismul cu pana la 25%. Daca transpiri…

- Foarte multe diete care iti promit ca vei scapa de kilogramele in plus te lipsesc de substantele nutritive esentiale, ceea ce inseamna ca in timpul regimului te vei simti slabita, obosita si fara vlaga. A venit timpul sa spui „adio“ dietelor restrictive si sa incerci un stil de viata sanatos pe baza…

- Specialistul in nutriție vorbește despre branzeturi și despre cum se pot include acestea in alimentație pentru a ține o dieta sanatoasa. Trebuie sa tinem cont de niste reguli foarte importante inainte de a o consuma.

- Oamenii de stiinta care au publicat cercetarea in Journal of Personality and Social Psychology au descoperit ca mirosirea hainelor purtate de persoana iubita scade nivelul de cortizol, supranumit si hormonul stresului, si confera o stare de calm.

- Dieta de mai jos este recomandata de nutritionisti si va poate scapa de aproximativ cinci kilograme intr-o saptamana. Dieta suedeza se bazeaza pe terci din faina de hrisca, lapte cu continut redus de grasime, cartofi, fructe si legume si poti slabi cu ajutorul ei intre 3 si 5 kilograme intr-o

- Un studiu aparut in Journal of Environmental Health a scos la iveala faptul ca lamaia poate fi o sursa de contaminare cu bacterii. Cercetatorii au colectat felii de lamaie de la 21 de restaurante diferite, din mai multe vizite consecutive. Rezultatul este unul inspaimantator: peste 70% dintre ele contineau…

- Femeile au nevoie de cel putin 50 de grame de proteine pe zi, in timp ce barbatii – de 60. O dieta bogata in proteine poate sa-ti dea energia de care ai nevoie, senzatia de satietate prelungita si poti sa-ti iei proteina si din altceva in afara de carne. Uite aici cateva idei!

- Un nou studiu publicat recent in jurnalul Science Advances realizat de un grup de cercetatori de la Universitatile Wyoming si Michigan a scos la iveala ca nutrientii din praful care a cazut peste Muntii Sierra Nevada sunt consumati de copacii...