Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea a declarat ca nu se va opune in cazul in care se va da ordonanța privind amnistia și grațierea sau orice alta masura pentru cei "care stau nevinovați in pușcarie". Citește și REZULTAT MOȚIUNE CENZURA. Dragnea face praf Opoziția: Subiectul zilei! "Este o obsesie" …

- Ieșenii pot plati taxele și impozitele locale și intre Craciun și Anul Nou. Astfel, Serviciul public de incasare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local nu va lucra in zilele 24, 25, 26 și 31 decembrie 2018, respectiv pe 1 și 2 ianuarie 2019. In zilele de 27 și…

- ZILE LIBERE 2018: Vezi ce se intampla cu minivacantele de Craciun si Revelion in mediul privat ZILE LIBERE: Guvernul a hotarat recent ca angajații din sistemul de stat sa primeasca liber in zilele de 24 și 31 decembrie 2018, pentru a se face punte intre zilele libere din weekend și cele legale de Craciun…

- Iarna s-a napustit asupra vestului Romaniei, ingropand in zapada localitați intregi și lasand fara electricitate cateva sute de așezari. Afectate au fost și transporturile pe calea ferata, multe trenuri fiind anulate sau avand intarzieri mari STOP A facut valva (unii s-au intrebat cum a primit doamna…

- Bugetarii ar putea avea mai multe zile libere de sarbatori. Executivul urmeaza sa aprobe joi o hotarare de guvern in acest sens. Astfel, zilele de 24 si 31 decembrie ar urma sa fie declarate zile libere legale. In prezent, in perioada sarbatorilor de iarna, bugetarii stau acasa pe 25 si 26 decembrie,…

- Toate femeile iși doresc sa arate impecabil de Craciun și de Revelion, așa ca daca te afli intr-o dificultate legata de kilogramele in plus, afla ca poți avea un trup de invidiat cu ajutorul unei diete simple și la indemana oricui.

- Dupa mini-vacanta de Sf. Andrei si 1 Decembrie, romanii ar trebui sa aiba liber abia pe 25 decembrie, de Craciun, care pica intr-o zi de marti. Totusi, exista posibilitatea ca ziua de 24 decembrie sa fie si ea libera legal. Hotararea urmeaza sa fie discutata in Guvern. Daca va fi aprobata, bugetarii…